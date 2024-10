Prezydent spotkał się z ambasadorami. Mimo sprzeciwu szefa MSZ

Prezydent Andrzej Duda zaprosił do Pałacu Prezydenckiego ambasadorów odwołanych przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Do spotkania doszło w środę o godz. 17:00 – podała telewizja wPolsce24.

Stacja poinformowała, że dotarła do treści korespondencji, jaką szef polskiej dyplomacji wystosował do ambasadorów. Sikorski miał wydać zakaz udziału dyplomatów w spotkaniu z głową państwa.

Spór o ambasadorów

Trwa dyplomatyczny spór między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera i Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie odwołania i powołania nowych ambasadorów. Różnica zdań pojawiła się w marcu, kiedy szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów oraz o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo MSZ. Z tą decyzją nie zgadza się prezydent, który argumentuje, że działanie szefa MSZ jest niezgodne z prawem.

Konstytucja RP w artykule 39 stanowi, że ambasadora mianuje i odwołuje prezydent na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, zaakceptowany przez prezesa Rady Ministrów.

Orędzie prezydenta

W środę w Sejmie prezydent wygłosił orędzie. Andrzej Duda odniósł się m.in. do konfliktu z premierem i ministrem spraw zagranicznych dotyczącym powoływania ambasadorów. W tym aspekcie, zdaniem głowy państwa, dobrej woli ze strony rządu nie było i nie ma.

W ocenie przywódcy, to rząd ponosi pełną odpowiedzialność za to, że Polska ma dzisiaj w wielu krajach obniżoną reprezentację dyplomatyczną i że polskie placówki dyplomatyczne mają przez to ograniczoną możliwość działania. – Rząd, ściągając do kraju ambasadora i wysyłając tam kierownika placówki, pokazuje, że nie ma porozumienia w tej sprawie w Polsce i osłabia pozycję naszego kraju w relacjach z kluczowymi partnerami – stwierdził prezydent Duda.

Czytaj też:

Zgrzyt po orędziu. Sikorski: Odniosłem wrażenie, że prezydent Duda insynuujeCzytaj też:

"Z orędzia wybrzmiewał żal". Kulisy wystąpienia prezydenta w Sejmie