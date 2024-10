Wielkie przejście owiec

SIOSTRY GOTUJĄ | Jak to kiedyś powiedział nam pewien wspaniały ksiądz dobrodziej: „Przypadki występują tylko w gramatyce języka polskiego, a wszystko, co nas spotyka w życiu, to sprawa woli Bożej”.

Otóż zupełnie „przypadkiem” znalazłyśmy się w Szczawnicy – malowniczej miejscowości uzdrowiskowej, położonej na pograniczu Pienin i Beskidu Sądeckiego. W Szczawnicy każdego roku jesienią organizowany jest redyk – jedna z najbardziej widowiskowych imprez w naszych górach. Tego dnia ulicami miasta przechodzi ok. 1,5 tys. owiec. Redyk to góralski zwyczaj, który ma swoje głębokie korzenie pasterskie ściśle związane z tym terenem.