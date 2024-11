Szybko idzie

Przede wszystkim rząd przyznał wreszcie oficjalnie – co dziennikarze i eksperci pisali od dawna – że w budżecie na rok 2024 po stronie przychodów zabrakło 40 mld, i zapowiedział nowelizację zwiększającą deficyt budżetu do ponad 240 mld. Oczywiście ma to być skutkiem „czynników obiektywnych i przejściowych”, a nie katastrofalnego spadku ściągalności podatków i cichego