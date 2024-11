Bryłka ostrzega przed ruchem Brukseli. "Nie w trosce o europejskich producentów"

14 listopada Parlament Europejski przegłosował odroczenie na 12 miesięcy wejścia w życie radykalnego rozporządzenia o wylesianiu EUDR. Regulacja, o ile nie zostanie powstrzymana, będzie obowiązywać od początku 2026 roku.

Instytucje unijne będą wówczas oceniać prawidłowość wypełnienia wynikających z rozporządzenia licznych i skomplikowanych obowiązków. Jeżeli przedsiębiorca nie spełni ich należycie, będą mu grozić wysokie kary finansowe z konfiskatą towarów włącznie. W rezultacie przedsiębiorcom wzrosną koszty pracy, a zatem wzrosną ceny ich produktów i usług. O tym jednak w Unii Europejskiej niewiele się mówi.

EUDR. Bryłka: Demolowanie życia gospodarczego

Zajmująca się m.in. tematyką rolnictwa i Unii Europejskiej europoseł Konfederacji Anna Bryłka ostrzega, że EUDR "to kolejny akt biurokracji i demolowania życia gospodarczego wprowadzany pod płaszczykiem ekologii".

Prawnik przypomina, że rozporządzenie wprowadza obowiązek szczegółowej kontroli pochodzenia surowców oraz sprowadzonych wyrobów gotowych, co doprowadzi do znacznego wzrostu kosztów prowadzenia działalności, a przewidziane kary są horrendalne – co najmniej 4 proc. rocznego obrotu czy też konfiskata towaru lub dochodów.

"Najbardziej ucierpi branża meblarska, wydawnicza czy spożywcza. Olbrzymia część przedsiębiorców nie ma nawet świadomości o konieczności wprowadzenia nowych obowiązków. Brakuje również interpretacji przepisów czy systemu informatycznego, co wprowadza kolejne branże w etap niepewności o swoją przyszłość" – pisze Bryłka.

Komisja Europejska na razie skoncentrowana na forsowaniu UE-Mercosur

Polska eurodeputowana wyraziła stanowisko, że Komisja Europejska celowo opóźnia wdrożenie unijnego rozporządzenia, chcąc w ten sposób przyspieszyć sfinalizowanie umowy UE-Mercosur, a nie w trosce o europejskich producentów i przedsiębiorców.

Rozporządzenie ws. wylesiania zostało przyjęte w 2023 r. i przed odroczeniem miało być stosowane już od stycznia 2025 r. EUDR ustanawia zasady mające na celu zapewnić, że produkty pochodzące z określonych surowców (kawa, kakao, drewno, olej palmowy, soja, kauczuk, bydło), które są wprowadzane na rynek lub eksportowane z UE nie spowodowały wylesiania ani degradacji lasów podczas ich produkcji i są objęte oświadczeniem o należytej staranności. Według oficjalnej wersji KE przedstawiła wniosek ws. odroczenia w odpowiedzi na obawy państw członkowskich, państw trzecich i przedsiębiorców.

