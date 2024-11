Hołownię wyprowadzić

W końcu po to tworzył partię, po to ogłaszał nową erę demokracji cyfrowej z aplikacją Jaśmina (kto jeszcze pamięta?), po to urządzał „Netflixa” w Sejmie i upajał się własnym odbiciem, powtarzając: „Internecie, powiedz przecie, kto najpiękniejszy na świecie?”. Że zatem zgłosił swą kandydaturę – nic dziwnego. Ale że tak głupio?