Myślenie spiskowe i manipulacje

Wydawać by się mogło, że zainteresowanie tematem kard. Henryka Gulbinowicza w sferze publicznej stopniowo wygasa. Jednakże niewielka grupa jego obrońców pozostaje aktywna, wygłaszając wykłady i udzielając wywiadów, w których niemalże wprost sugerowany jest spisek „wielu różnych sił” przeciwko „niezłomnemu” hierarsze. I, co ciekawe, w tą zmowę przeciwko byłemu metropolicie wrocławskiemu miałyby być zaangażowane już nie tylko media liberalne, kuria wrocławska na czele z abp. Józefem Kupnym czy piszący te słowa, lecz także Nuncjatura Apostolska i Stolica Apostolska… Oprócz części środowiska dawnego podziemia solidarnościowego we Wrocławiu (które kard. Gulbinowicz wspierał w latach 1981–1989 i później, już w III RP) w tego typu działania zaangażował się także miesięcznik „Non Possumus” związany z Radiem Maryja. Pierwszym etapem obrończej kampanii było wydanie w lipcu 2021 r. numeru pisma z tytułowym tekstem „Lincz na Kardynale”. Najwyraźniej oddziaływanie tego artykułu okazało się dość mizerne, dlatego Sebastian Karczewski, założyciel i redaktor naczelny pisma, postanowił wydać jesienią 2024 r. książeczkę pod tym samym tytułem.