Specraport, czyli pośredni dowód uznania

Na początku próbowano zdyskredytować śmiałka z Gdańska poprzez podkreślanie, że jest „pacynką prezesa”. Stąd krótkotrwała kariera w sieci określenia „Karol Nowogrodzki”. Gdy to nie chwyciło, internetowa sfora Silnych Razem zaczęła upominać wszystkich, by nie nagłaśniać zbytnio nazwiska i używać jedynie epitetów „alfons”,„gangus”,„pan bokser” i „ten, co trzyma z kryminalistami”.