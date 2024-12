Się porobiło

A kiedy cykl zakończę, oglądając w Republice niedzielny „Salonik polityczny Ziemkiewicza”, to jestem gotów rozpocząć cały cykl od początku już w poniedziałek. I dobrze mi z tym. „Poczuwam się do tego samego gatunku, który uprawiają Jordan Peterson, Nassim Taleb czy Douglas Murray. Te bestsellerowe publikacje nie są książkami fabularnymi, ale nie można ich też nazwać tradycyjną publicystyką – mówił mi Rafał w wywiadzie dla miesięcznika »Nowe Książki« w styczniu 2022 r. – To jest coś nowego. Używam określenia »proza dyskursywna« w odróżnieniu od »prozy narracyjnej«”. Więc ja uważam, że piszę właśnie prozę, a nie publicystykę”.