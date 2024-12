Inny pomysł na karpia

SIOSTRY GOTUJĄ | Czasem pomysłów na dania szukamy po całym świecie, a czasami „gołąbki same wlecą do gąbki”, czyli potrawy i przepisy na nie same do nas przychodzą.

Ostatnio spotkałyśmy się z KGW Jagodzianka z Bukowej z Lubelszczyzny. Wśród potraw, które przywiozły ze sobą miłe panie, był także delikatny i wyśmienity pasztet z karpia. Jeśli ktoś nie lubi smażonej wersji tej ryby, to autorski przepis pani Doroty będzie bardzo dobrym wyborem. Karp z miejscowych stawów hodowlanych jest na Lubelszczyźnie łatwo dostępny i jest to ryba świeża i dobrej jakości.