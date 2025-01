Kwiecień: Barbara Nowacka jest najgorszym ministrem

DoRzeczy.pl: Przedmiot edukacja zdrowotna jest jak szczepionka, która ma uodpornić dzieci na różne zagrożenia – powiedziała Katarzyna Lubnauer, wiceszefowa MEN. Jak pani ocenia te słowa?

Anna Kwiecień: To jest bardzo niefortunne porównanie. Społeczeństwo ma różny stosunek do szczepionek, zwłaszcza po pandemii COVID-19, gdzie obok tego tematu narosło wiele wątpliwości. Natomiast przedmiot edukacja zdrowotna i kwestie w nim zawarte, które ministerstwo chce suflować dzieciom i rodzicom, są nie jak szczepionka, lecz arszenik, albo cyjanek dla młodego organizmu. Temat tego przedmiotu powinien również być objęty szeroką dyskusją, jednak obecny rząd nie lubi gdy się rozmawia i debatuje. My – Polacy – mamy tylko słuchać i na wszystko się zgadzać, biernie wykonując polecenia.

Co najbardziej w tym przedmiocie się pani nie podoba?

Seksualizacja młodych ludzi, obdzieranie ich z niewinności. Łamana jest tu również Konstytucja i prawo rodziców do wychowywania dziecka. Nie przyjmuję do wiadomości argumentu który mówi, że są rodzice nieprzygotowani do wyedukowania swojego dziecka w tym zakresie. Zdecydowana większość jest do tego przygotowana. A nawet, jeśli jednostkowo zdarzają się takie sytuacje, to nie wyobrażam sobie, że cała większość ma się podporządkować pod widzimisię obecnego kierownictwa ministerstwa edukacji. To, co te kobiety dziś robią z edukacją, to całkowita demolka i cofanie edukacji. Mamy do czynienia z dramatem dzieci oraz rodziców, którzy dostrzegają konsekwencje złych decyzji.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził niedawno, że ten przedmiot nie powinien być obowiązkowy. Widać już, że przynajmniej na teraz zgadza się z nim szefowa MEN, choć to może być uległość na czas kampanii. Co pani ma to?

Widzimy, że szef PSL ma więcej zdrowego rozsądku, jednak zgodzę się, że pani Nowacka robi przykrywkę na czas kampanii wyborczej. Należy walczyć o polskie dzieci, dlatego trzeba postawić się tej niebezpiecznej kobiecie. Dla mnie jest ona najgorszym ministrem obecnego rządu. Jej decyzje będą rzutowały na kolejne lata, dlatego powinna zostać odwołana. Być może PSL i wicepremier Kosiniak-Kamysz będą mieć odwagę żeby postawić wniosek o dymisję Barbary Nowackiej. Dla mnie nie jest dziwne, że pan Hołownia próbował umieścić swoje dzieci w prywatnej szkole katolickiej, bowiem są tam tradycyjne i uczciwe zasady. Pani Nowacka proponuje niszczenie podstawowej tkanki naszego społeczeństwa jaką jest przyszłe pokolenie Polaków.

