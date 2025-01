Stockinger wbija szpilę TVN. "Gdy poczujesz, że twoja wartość jest zbyt niska"

Robert Stockinger przez 13 lat pracował w TVN. Przez dekadę był reporterem w śniadaniowym programie "Dzień dobry TVN", gdzie 17 stycznia 2024 r. dziennikarz pożegnał się ze stacją i zasilił szeregi przejętej po zmianie władzy TVP. Widzowie mogą go oglądać w "Pytaniu na śniadanie". Występuje w duecie z Krystyną Sokołowską.

Prezenter w obszernym wpisie odniósł się do zmiany pracy. Posłużył się ciekawym porównaniem i przy okazji wbił szpilę byłemu pracodawcy. "Butelka wody może kosztować 1 zł w sklepie. 3 zł na siłowni. 7 zł w kinie i 10 zł na lotnisku. Ta sama woda. Jedyną rzeczą, która zmienia jej wartość, jest miejsce. Więc gdy kiedykolwiek poczujesz, że Twoja wartość jest zbyt niska, to być może będziesz w złym miejscu. Powiem Wam, że dla mnie to już rok jak używam butelki wielorazowej z filtrem, leje do niej wodę z kranu i nie zaprzątam sobie głowy ceną" – czytamy w poście Stockingera.

Po głośnych zwolnieniach, przeprowadzonych na początku 2023 roku w śniadaniówce TVP przez nową szefową, z programu zniknęli wszyscy prowadzący "Pytanie na śniadanie". Na antenie pojawiły się nowe twarze: Klaudia Carlos i Robert El Gendy, Joanna Górska i Robert Stockinger, Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz, Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło, a także Beata Tadla i Tomasz Tylicki. Jesienią TVP przekazała w komunikacie, że Kinga Dobrzyńska przestała pełnić swoją funkcję, a formatem kieruje od listopada 2024 roku Barbara Dziedzic. Na początku grudnia do grona prezenterów programu dołączyli Łukasz Nowicki oraz Krystyna Sokołowska, a z początkiem stycznia odeszli z niego Piotr Wojdyło i Klaudia Carlos.

Kolejne zmiany w śniadaniówce TVP

Jak zauważają Wirtualne Media, z początkiem 2025 roku do zespołu śniadaniówki TVP dołączyli: Piotr Różycki, który objął funkcję zastępcy kierownika redakcji (Barbary Dziedzic) oraz Agnieszka Mrożek, która została wydawczynią programu.

Piotr Różycki był wcześniej zastępcą szefa wideo i audio w Onecie, gdzie współtworzył program Onet Rano. Wcześniej wydawał programy w Wirtualnej Polsce, gdzie współtworzył m.in. Telewizję WP, pracował też jako wydawca i producent w TVN24.

Z kolei Agnieszka Mrożek przez wiele lat była związana z TVN-em. Do czerwca 2023 roku wydawała "Dzień dobry TVN". Wcześniej pracowała jako szefowa redakcji oraz reżyser programu "Usterka" i talent-show "Kto to kupi?" w stacji TTV. Była także reporterką w programie interwencyjnym "Uwaga TVN" i realizowała reportaże do programu śledczego "Superwizjer" w TVN.

