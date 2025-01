Emisja rządowego spotu za 1 mln zł. Najwięcej zarobił TVN

13 grudnia minął rok od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. 15 października 2023 roku koalicja pod wodzą szefa PO wygrała wybory parlamentarne i po 8 latach rządów Zjednoczonej Prawicy przejęła władzę.

Wśród działań mających podsumować rok sprawowania władzy i przedstawić sukcesy rządu, w stacjach telewizyjnych emitowany był spot #ToDopieroRok. Był on pokazywany w dniach od 11 do 26 grudnia 2024 roku. Presserwis sprawdził, ile kosztowała emisja spotu. "KPRM zakupiła czas antenowy w bloku społecznym po stawkach rynkowych" – przekazało Centrum Informacyjne Rządu. Najwięcej zarobił TVN: KPRM na emisję spotu w TVN i TVN 24 wydała 400 tys. zł, w Polsacie – 350 tys. zł, a w TVP 1 i TVP 2 – 250 tys. zł.

Nowy sondaż: PiS przed KO. Konfederacja języczkiem u wagi

Z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, to Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 33,2 proc. głosów, co dałoby 184 mandaty. To za mało, by PiS mogło samodzielnie rządzić. Jednocześnie kolejne badanie pokazuje, że na rok po oddaniu władzy partia Jarosława Kaczyńskiego góruje w sondażach.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska – 30,5 proc. poparcia, a na trzecim Konfederacja – 12,4 proc. Na Trzecią Drogę chce głosować 9 proc. respondentów, zaś na Nową Lewicę – 6,3 proc. Do Sejmu nie dostałaby się partia Razem, na którą chce zagłosować 1,3 proc. ankietowanych.

Wyniki badania pokazują, że koalicja KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy miałaby 220 mandatów, więc o 11 za mało, by móc rządzić. Języczkiem u wagi byłaby z kolei Konfederacja, która może liczyć na aż 57 mandatów. Bez jej poparcia nie byłoby możliwe utworzenie rządu.

Frekwencja wyborcza wyniosłaby 55,3 proc. Przypomnijmy, że w wyborach parlamentarnych 15 października 2023 r. udział wzięło ponad 74 proc. Polaków.

