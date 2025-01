"Jest pan obłudnym oszustem". Ostra reakcja na przemówienie Tuska

W środę Donald Tusk miał wystąpienie w Parlamencie Europejskim. Premier mówił przede wszystkim o konieczności zwiększenia wydatków na obronność, jednak zwrócił też uwagę na problemy gospodarcze, z jakimi mierzy się UE. W jego wystąpieniu nie zabrakło odniesień do polskiego hymnu oraz Jana Pawła II.

Jego wystąpienie jest szeroko komentowane. Głos zabrała m.in. europoseł Konfederacji Anna Bryłka. Polityk zarzuciła Tuskowi, że z jego długiego wystąpienia absolutnie nic konkretnego nie wynika.

– Zero konkretów, zero pomysłów, zero rozwiązań. Te wszystkie okrągłe słówka, które pan teraz wygłosił, nijak się mają do rzeczywistości, pan przedstawia dziś siebie jako zbawcę Europy, a przecież to pan był i jest architektem tego systemu, który prowadzi Europę do upadku. Teraz z von der Leyen, a wcześniej z Merkel. Wspólnie doprowadziliście do utraty konkurencyjności, braku bezpieczeństwa na ulicach i narastającej biedy na ulicach – stwierdziła Anna Bryłka.

– Może pan tutaj udawać racjonalnego i rozsądnego polityka, ale jest pan obłudnym oszustem. Ursula von der Leyen namaściła pana na polskiego premiera i od tego czasu zachowuje się pan jak niemiecki namiestnik w Polsce, bo panu jest obcy polski interes narodowy – kontynuowała europoseł.

Jaki: Wstyd i hańba

Do przemówienia Donalda Tuska odniósł, się, również na forum Parlamentu Europejskiego, deputowany Patryk Jaki.

– Mówi o bezpieczeństwie i obronie granic z migracją, a realizuje z wami Pakt Migracyjny i buduje w Polsce 49 centrów dla nielegalnych migrantów, aby ostatnie bezpieczne miejsce w Europie uczynić na wasz kształt i jeszcze bezczelnie mówi, że przed tym ostrzegał – powiedział europoseł PiS.

Jaki podkreślił, że sprawdził, jak głosowano w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego. – Otóż wy, partia Donalda Tuska, żądaliście sankcji na Polskę za obronę własnych granic przed migracją, to jest wstyd i hańba – zaznaczył.

