Tusk wystąpił w PE: Jeszcze Europa nie zginęła, póki my żyjemy

Szef polskiego rządu stwierdził, że Europa "nie ma żadnych powodów do kompleksów". – Dzisiaj być może najważniejsze słowa, jakie powinny paść tu, w PE, to słowa skierowane wprost do Europejek i Europejczyków: podnieście wysoko swoje głowy. Europa była, jest i będzie wielka – mówił polski premier.

Tusk mówił o "wielkiej Europie"

– Nie ma naprawdę żadnego powodu, aby Europa dzisiaj, szczególnie dzisiaj, uznała, że znaleźliśmy się w jakichś szczególnie egzystencjalnych kłopotach i problemach. Tak, nastąpiły pewne masywne zmiany, które wzmacniają to poczucie niepewności. Ale pozwólcie, że skorzystam z mojego wieloletniego doświadczenia, przemawiałem tutaj do tego parlamentu w czasie pierwszej prezydencji, wielokrotnie rozmawiałem z wami, kiedy byłem przewodniczącym RE i mam bardzo dobrze w pamięci te chwile kryzysu, zwątpienia i mam bardzo dobrze w pamięci, jak dawaliśmy sobie radę – stwierdził premier Donald Tusk w PE.

Tusk podkreślił, że Europa ma prawo mówić dosadnie i głośno o swojej wielkości. – Z przeszłości, teraźniejszości i o swojej wierze, w wielką przyszłość naszego kontynentu i naszej Unii. Musimy tylko szeroko otworzyć oczy i nie obrażać się na zmianę okoliczności –kontynuował.

Tusk: Koniec czasu komfortu

– Skończył się czas komfortu, to wszyscy wiemy. Jeśli dzisiaj prezydent USA mówi o konieczności wzięcia większej odpowiedzialności przez Europę, przez sojuszników amerykańskich, za własne bezpieczeństwo, traktujmy to jako pozytywne wyzwanie – stwierdził premier Donald Tusk w PE.

Premier ocenił, że Europa musi na nowo uwierzyć w swoją siłę. Jego zdaniem kontynent posiada potencjał. – Fakty są naprawdę po naszej stronie – stwierdził.

Tusk: Jeśli Europa ma przetrwać, musi być uzbrojona

Dalej szef rządu podkreślał, że europejskie kraje muszą zwiększyć wydatki na obronność i podał za przykład Polskę, która wydaje już prawie 5 proc. swego PKB na ten cel. – Chcę powiedzieć, że wydaje te 5 proc. nie na swoje bezpieczeństwo, tylko, ale na bezpieczeństwo całej Europy – dodał.

– Jeśli Europa ma przetrwać, musi być uzbrojona. To nie jest nasz wybór, nie jestem militarystą. Polska jest takim miejscem na ziemi gdzie nikt nie ma ochoty na żadne powtórki z żadnej wojny. Ucierpieliśmy podczas tej strasznej wojny najbardziej w Europie. Ale może dlatego tak dobrze rozumiemy, że żeby uniknąć tej tragicznej powtórki z historii, musimy być wszyscy silni, uzbrojeni, zdeterminowani – stwierdził premier.

Tusk dodał, że "nie należy robić sobie iluzji" i lepiej nie podnosić tematu armii europejskiej. Jednocześnie premier zaatakował Węgry, którym zarzucił, że gdyby taka armia faktycznie powstała to gdyby Budapeszt miał decydować o jej ruchach, to wojska poszłyby w przeciwnym kierunku, niż gdyby decydowała o tym Warszawa.

