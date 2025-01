Poseł PiS w Sejmie: Co by się stało, gdyby oni zostali aresztowani?

Projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, nad którym w środę debatuje Sejm, zakłada m.in., że poseł lub senator, wobec którego wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, traci wynagrodzenie oraz prawo do przeprowadzania interwencji poselskich. Projekt noweli przygotowali parlamentarzyści klubów Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił wniosek o odrzucenie w całości projektu nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, nazywanego w mediach "lex Romanowski". Według polityków PiS, projekt jest niekonstytucyjny.

Kaleta pyta Bodnara o byłego sędziego

– Powiedzieć, że to jest projekt głupi, to nic nie powiedzieć. Mam pytanie. Premier jest posłem, marszałek jest posłem. Co by się stało, gdyby oni zostali aresztowani? Jeden z posłów Platformy Obywatelskiej mówił, że to przekracza granice wyobraźni, ale przekraczać nie musi – stwierdził z mównicy sejmowej poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Kaleta.

Polityk PiS skierował pytanie do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara. – Czy sędzia, który spieprzył na Białoruś, który zdradził naszą ojczyznę pobiera dzisiaj wynagrodzenie? Jeżeli tak, to dlaczego, a jeżeli nie, to od kiedy? W momencie kiedy spieprzył, czy kiedy zostały uruchomione jakieś procedury? – zapytał Kaleta, nawiązując do ucieczki na Białoruś byłego sędziego Tomasza Szmydta.

Sprawa Romanowskiego

Od 19 grudnia 2024 r. poseł PiS Marcin Romanowski przebywa na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny. Zrzekł się statusu posła zawodowego i nie będzie w związku z tym pobierać poselskiego wynagrodzenia.

Były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym rzekomych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał Europejski Nakaz Aresztowania wobec polityka. Wystąpiono też do Interpolu o wydanie czerwonej noty.

