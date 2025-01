W 1979 r. grupa młodych chrześcijańskich demokratów w czasie podroży studyjnej do Wenezueli zorganizowanej przez Fundację Konrada Adenauera, obficie racząc się whisky, miała podpisać żartobliwy dokument, tytułując go „Pakt Andyjski”. Dziś jeden z jego domniemanych sygnatariuszy ma szansę, by już w lutym zostać najpotężniejszym człowiekiem nie tylko w Republice Federalnej, lecz także w całej Europie. Friedrich Merz. Najprawdopodobniej przyszły kanclerz Niemiec.

"Pakt Andyjski” wziął nazwę od pasma górskiego, nad którym przelatywali uczestnicy wycieczki. Lista jego członków jest tajna, a niektórzy twierdzą, że wręcz nie istnieje. Inni uważają, że w skład grupy wchodzą wyłącznie katolicy i wyłącznie mężczyźni pochodzący z Niemiec Zachodnich. Zobowiązali się oni wspierać wzajemnie i nigdy nie konkurować ze sobą, ubiegając się o funkcje publiczne. Merza na pokładzie samolotu lecącego nad Andami nie było. Do grupy miał zostać przyjęty w 2005 r. Już wtedy upatrywano w nim lidera oporu przeciw Angeli Merkel, córce protestanckiego pastora z NRD. Wówczas przegrał starcie z Merkel, która w bardzo brutalny sposób wypchnęła go z czynnej polityki na kilkanaście lat. Ostatecznie jednak powrócił, pokonując – choć nie od razu – wszystkich, w których Merkel upatrywała swoich następców. Długa Wojna z Merkel Merz wywodzi się z rodziny mieszanej wyznaniowo. Urodził się w 1955 r. Sam – po matce – jest katolikiem. Jego ojciec pochodził z ówczesnego Breslau, czyli z Wrocławia. Matka wywodzi się z rodziny osiadłej w Nadrenii. Jej ojciec, a dziadek Friedricha, Josef Paul Sauvigny, był politykiem katolickiej Partii Centrum.