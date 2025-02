MEGA szansa dla Europy

Trzeba wykorzystać historyczną szansę powstałą po przejęciu władzy w Ameryce przez Donalda Trumpa nie tylko do przywrócenia w Europie rządów zdrowego rozsądku, lecz także do walki z cenzurą, do obrony wolności słowa, tradycyjnej rodziny, suwerenności narodów czy przywrócenia konkurencyjności europejskich gospodarek – to główne wnioski z wielu paneli, które odbyły się w ubiegłym tygodniu podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej w Brukseli pod hasłami „Obrona zachodnich wartości” i „Uczyńmy Europę Znowu Wielką” („Make Europe Great Again”, czyli MEGA).