Komisja Europejska wsypała Tuska? "Ograli go", "kompromitacja", "oszukał"

W listopadzie 2024 roku europoseł Konfederacji Marcin Sypniewski złożył interpelację do Komisji Europejskiej, w której pytał, czy Polska w związku z przyjęciem dużej liczby imigrantów z Ukrainy zostanie zwolniona z mechanizmu solidarności, określonego przez pakt migracyjny. Jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez komisarza ds. wewnętrznych i migracji, Austriaka Magnusa Brunnera, nie ma takiej możliwości.

Fala komentarzy. "KE ograła Tuska"

Fakt, że Polska będzie musiała podporządkować się rozwiązaniom paktu migracyjnego, wywołał falę komentarzy. Rządzących ostro krytykują politycy opozycji z PiS i Konfederacji, jednak cierpkich słów nie szczędzą również publicyści oraz zwykli internauci.

Sprawę w zdecydowanych słowach skomentował m.in. Mateusz Morawiecki. "Choć przyjęliśmy miliony uchodźców z Ukrainy, Polska nie zostanie zwolniona przez UE z paktu migracyjnego. Tusk ograny przez Brukselę, Polacy ograni przez Tuska" – napisał były premier.

Obszerny wpis w sprawie zamieściła Ewa Zajączkowska z Konfederacji. "Tego jeszcze nie było. Komisja Europejska ujawnia, że Donald Tusk okłamuje Polaków ws. paktu migracyjnego" – napisała. " Komisja przyznała, że jest możliwość "całkowitego lub czasowego zmniejszenia składek solidarnościowych" dla danego państwa jeśli wykaże ono tzw. presję migracyjną (jak w przypadku Polski i napływających do nas Ukraińców), ale uwaga – polski rząd jak dotąd nawet nie przedstawił jakichkolwiek informacji na ten temat! Innymi słowy – rząd Tuska nawet nie pofatygował się, by dać Polsce szanse na chociaż częściowe ograniczenie paktu migracyjnego!' – dodaje.

Jej zdaniem cała sytuacja to "skandal i kompromitacja".

"Tusk znowu oszukał. Gdyby w Polsce były normalne media, to wszyscy by to wiedzieli. Tusk wie, że miażdżąca większość mediów będzie robiła jego propagandę, więc łże" – stwierdził Sebastian Kaleta z PiS. Polityk podkreślił, że pakt Migracyjny wprost wskazuje, że przy wyliczaniu kwot migrantów do obowiązkowego przyjęcia liczy się poprzedni rok kalendarzowy. "A jak wiemy, z Ukrainy fala uchodźcza miała miejsce w 2022 roku" – podkreślił.

"Miał ich ograć, a wyszło jak zwykle – ograli jego" – dodaje Konrad Berkowicz z Konfederacji.

