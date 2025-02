Kłótnia między posłem PiS a Konfederacją. W tle zdjęcie Zajączkowskiej

Parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości wziął udział w programie Telewizji Republika z Ewą Zajączkowską-Hernik z Konfederacji. Ugrupowanie europosłanki zamieściło fragment programu w mediach społecznościowych, wraz z postem: "Poseł Andrzej Śliwka narzeka, że Konfederacja niesłusznie atakuje PiS za politykę migracyjną. Cóż za słaba pamięć. To właśnie rząd PiS był najbardziej proimigracyjnym rządem III RP!".

Starcie Zajączkowska – Śliwka

W programie Zajączkowska-Hernik wskazała PiS jako partię współodpowiedzialną za obecną sytuację migracyjną Polski.

– Muszę zwrócić uwagę, że jeśli mówimy o gruzińskich gangach czy ukraińskich gangach, to jednak rząd PiS jest odpowiedzialny za to, że 366 tys. wiz w ciągu swojego rządu zostało wydanych obywatelom krajów muzułmańskich i afrykańskich bez sprawdzenia, kto tutaj do Polski przyjeżdża i również mnóstwo wiz dla Gruzinów, więc ewidentnie trzeba sobie z tym problemem poradzić – powiedziała europosłanka Konfederacji. – Ludzi, którzy dopuszczają się przestępstw, trzeba deportować z – mam wrażenie – dożywotnim zakazem wjazdu do naszego kraju – dodała.

– Niestety pani poseł pomyliła wizę z pozwoleniem na pracę. Mamy do czynienia z sytuacją, w której niestety obecna ekipa rządząca kompletnie sobie w tym zakresie nie radzi – odpowiedział Andrzej Śliwka. – Dziwię się trochę politykom Konfederacji, że wchodzą w narrację PO atakującą PiS, gdzie PiS stanowczo walczyło z nielegalną imigracją. W Konfederacji cały czas jest duch Romana Giertycha – dodał.

Parlamentarzysta zaapelował, by "nie szukać w PiS wrogów, tylko skupić się na tym, że rządzą Polską źli ludzi".

– To, że rząd jest zły i Tusk powinien odejść, natomiast wy jako PiS w kwestii polityki migracyjnej powinniście uderzyć się w pierś, ponieważ rekordowa ilość pierwszych pozwoleń na pobyt i pozwoleń na pracę została wydana w czasie rządów PiS – odpowiedziała Zajączkowska-Hernik.

Śliwka nie pozostał dłużny. – Myślę, że pani nadinterpretuje. To PiS doprowadziło do tego, że pakt migracyjny nie został wprowadzony – stwierdził.

Poseł PiS publikuje zdjęcie europosłanki Konfederacji

Andrzej Śliwka odniósł się do stanowiska Konfederacji na portalu X.

"Czyli jednak to prawda, że Roman Giertych prowadzi wam konto na portalu X. (KO)nfederacja uparcie z narracją Tuska. Byłoby śmieszne gdyby nie było zenujące. Dlatego należy głosować na Nawrockiego, bo ryzyko powrotu 8 gwiazdek jest jak widać z różnych stron. A zainteresowanym naprawdę polecam wysłuchanie tego fragmentu" – napisał poseł PiS.

Do swojego wpisu parlamentarzysta dołączył zdjęcie Ewy Zajączkowskiej-Hernik w bluzie z ośmioma gwiazdkami.

