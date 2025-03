"Walczę z Dniem Chłopaka". Wiceminister wywołała burzę, teraz przeprasza

Media społecznościowe obiegło nagranie, na którym wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Karolina Zioło-Pużuk z Lewicy podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat Dnia Chłopaka, obchodzonego w Polsce 30 września. Polityk wystąpiła na konferencji pn. "Nierównowaga płci w środowisku naukowym i eksperckim. Jak osiągnąć balans bez eskalacji i konfliktów?".

– Patrzenie na balans i równowagę jest czasami wytrychem do tego, by ograniczać nasze prawa. Dobrym przykładem jest ten nieszczęsny Dzień Chłopka, z którym walczę od kiedy moje dzieci są w szkole. Po prostu to nie jest żadne święto, argument tego jest taki, "dlaczego dostajecie kwiatek, a my nie możemy dostać czekoladki?". No nie, bo pozostałe dni są Dniem Chłopaka. Bardzo przepraszam, jeżeli liczyliście na więcej równowagi z mojej strony. Moje poglądy są znacznie bardziej zradykalizowane – mówiła Zioło-Pużuk.

– Jeżeli będziemy czekać na zmianę kulturową, to się po prostu nie doczekamy. Władza i wiele aspektów rządzenia tego świata nie jest w rękach kobiet i nie jest w żadnym stopniu równa, i nie jest dla nikogo, kto chciałby swoją uprzywilejowaną pozycję oddawać, gdyby nie to, że te instytucje muszą nam pomagać – dodała.

W mediach społecznościowych polityk Lewicy kontynuowała wątek "walki z Dniem Chłopaka". "Tak. Uważam, że zmiana instytucjonalna jest konieczna i musi wspierać zmianę kulturową. I dlatego powstanie Rada ds. sytuacji kobiet w nauce i szkolnictwie wyższym. Tak, Międzynarodowy Dzień Kobiet to prawdziwe święto, obchodzone od ponad 100 lat. A dzień chłopaka ma troszkę inną wagę. I będę dbać o znaczenie i docenienie kobiet w nauce i edukacji" – napisała. Jej słowa wywołały spore poruszenie. Internauci nie kryli zdziwienia i rozbawienia poglądami wiceminister.

Wiceminister z Lewicy przyznaje: Byłam niewrażliwa

W środę na platformie X Karolina Zioło-Pużuk przeprosiła za swoje słowa. "Przepraszam. Zdecydowanie moja wypowiedź o Dniu Chłopaka nie pomagała sprawie równych szans, która jest dla mnie bardzo ważna. I niemal w przeddzień Dnia Kobiet i Dnia Chłopaka obiecuję, że będę o równości w nauce i na uczelniach dbać. I prywatnie też" – zapewniła. Wiceminister nauki oznaczyła profil Stowarzyszenia na rzecz Chłopców i Mężczyzn.

"Byłam w tej wypowiedzi niewrażliwa na potrzeby innych i za to przepraszam" – podkreśliła w kolejnym wpisie.

