Lewicowe organizacje odcięte od pieniędzy USA. Kurski: Świat zaczyna rozumieć

"Administracja Donalda Trumpa zawiesiła realizację programów wsparcia lewackich organizacji, w tym bodnarowskich jaczejek objeżdżających pod pretekstem ochrony konstytucji Polskę (w tym szkoły publiczne!!!) z hejterskimi przekazami szczującymi na przeciwników politycznych" – napisał Kurski w mediach społecznościowych. "Słychać wycie znakomicie wielu lewicowych beneficjentów" – dodaje.

Kurski podkreśla, że urzędem, który przygotowuje i wykonuje tego rodzaju decyzje w imieniu prezydenta Trumpa jest Office of Management and Budget, na którego personelu stoi Ed Martin. Kurski określa go mianem "wielkiego przyjaciela Polski".

"Świat zaczyna rozumieć, że w Polsce rządzi fuhja i bezprawie, panoszy się kieszonkowy dyktator, łamie się Konstytucję, a sądy i prokuraturę wykorzystuje się do niszczenia i zemsty na przeciwnikach politycznych. Nikt nie czuje tego lepiej niż Donald Trump, który wszystkiego tego doświadczył"

Koniec wsparcia dla tranzycji dzieci. Trump podpisał dekret

Prezydent Donald Trump wydał we wtorek rozporządzenie wykonawcze, mające na celu zakazać federalnego finansowania i wsparcia dla opieki "afirmującej płeć" dzieci. Chodzi o działania zmierzające do tzw. zmiany płci – od zmian przeprowadzanych farmakologicznie, po te społeczne. Dekret dotyczy osób poniżej 19 roku życia.

"Trump nakazał Departamentowi Zdrowia i Opieki Społecznej opublikowanie przeglądu istniejącej literatury na temat najlepszych praktyk promowania zdrowia dzieci z dysforią płciową w ciągu 90 dni. Departamentowi nakazano również uregulowanie programów takich jak Medicare lub Medicaid, Ustawy o niedrogiej opiece zdrowotnej, podstawowych wymogów dotyczących świadczeń zdrowotnych oraz finansowanych ze środków federalnych podręczników chorób i zaburzeń" – podał serwis Axios.

