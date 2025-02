Turecki gambit Sobieskiego

A jednak miejsce to odegrało ważną rolę w naszej historii. Przypomina o tym Kaplica Pokoju, wybudowana początkowo jako drewniany budynek, po zniszczeniu zaś przez Turków odbudowana w 1716 r.; wreszcie wzniesiona na nowo na początku XIX w. Jest to pamiątka po podpisanym tutaj 26 stycznia 1699 r. traktacie zwanym pokojem karłowickim, który zakończył wojnę między państwami Świętej Ligi a Turcją. Dla Rzeczypospolitej oznaczał on nie tylko kres walk z Portą Otomańską, ale przede wszystkim bezlitosnych najazdów tatarskich na południowo-wschodnie pogranicze państwa.