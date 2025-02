Kempa: Sytuacja w Polsce zaczyna przypominać mroczne czasy

DoRzeczy.pl: Prezes TK Bogdan Święczkowski poinformował w środę, że złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu stanu przez m.in. premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Szymona Hołownię i marszałek Senatu Małgorzatę Kidawę-Błońską. Śledztwo w tej sprawie wszczął prokurator Michał Ostrowski. Jak pani komentuje tę decyzję?

Beata Kempa: Prezes Trybunału Konstytucyjnego ustrojowo ma bardzo silną pozycję. To szef organu konstytucyjnego, który jak SN i KRS obecna koalicja 13 grudnia, w sposób bezprawny próbuje pozbawić finansowania oraz rugować orzeczenia tych organów nie mając do tego uprawnień. Prezes TK obserwując obecną sytuację w Polsce miał prawo stwierdzić, że obecna władza łamie prawo i zapisy konstytucji, próbują urzeczywistniać tzw. demokrację walczącą. Choć w publicystyce ten termin jest dopuszczalny, to nie oznacza, że należy nim usprawiedliwiać bezprawie. Dlatego zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez najważniejsze osoby w państwie, jest w mojej ocenie bardzo uprawnione.

Czyli zgadza się pani, że przypadki łamania prawa w Polsce, przejmowania instytucji powinny być rozliczane?

Oczywiście. Zaczęło się od siłowego przejęcia mediów publicznych, później doszło do przejęcia prokuratury, atak na KRS, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny. Wszystko to również dzieje się w momencie gdy Polska jest krajem przyfrontowym, przez co takie działania mogą wpływać na osłabienie bezpieczeństwa państwa. To jest działanie skandaliczne i może nosić znamiona zamachu stanu. Tolerowanie tego, że sędziowie nie uznają wzajemnie swojego statusu, jest niebywałe groźne. To bezhołowie, z którym nie mieliśmy do czynienia po 1989 roku. Prokuratura koniecznie powinna to zbadać.

Pytanie tylko, czy prokuratura się tym zajmie? Minister Bodnar mówi, że to ludzie Ziobry atakują dziś rząd.

Obecna władza zrobiła z prokuratury narzędzie do ścigania opozycji pod płaszczykiem rozliczeń. I przypominam, że według Sądu Najwyższego prokuratura jest nieskutecznie obsadzona. Bardzo często też ścigani są ludzie nie za prawdziwe przestępstwa, ale z powodu zemsty bądź widzimisię Donalda Tuska. Przypomina to wszystko mroczne czasy przed 1989 roku w Polsce lub z reżimów które na świecie wciąż działają.

Jak pani ocenia reakcję Donalda Tuska na wniosek prezesa TK?

Zachowanie Donalda Tuska pokazuje, że mamy do czynienia z człowiekiem niepoważnym, który jest na czele polskiego rządu. Urządzanie polowania na opozycję, lekceważenie instytucji konstytucyjnych, czy poniewieranie części sędziów, jest działaniem skandalicznym i na szkodę państwa polskiego.

