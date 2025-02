Prezes Trybunału Konstytucyjnego: Trwa pełzający zamach stanu

Prezes TK Bogdan Święczkowski wystąpił z nagłym oświadczeniem. Poinformował, że złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dot. zamachu stanu przez m.in. Donalda Tuska. – Gdy zostałem prezesem Trybunału Konstytucyjnego oświadczyłem, że podejmę próbę nawiązania kontaktu i dialogu z przedstawicielami władzy ustawodawczej i wykonawczej, którzy w moim najgłębszym przekonaniu działają bezprawnie, zmieniając system Rzeczypospolitej. Wysłałem listy i prosiłem o kontakt i dialog. Niestety tak się nie stało – powiedział.

– Uznałem, że istnieje obowiązek prawny, który muszę zrealizować. Dlatego 31 stycznia podpisałem 60-stronicowe zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa rady ministrów, ministrów, marszałka Sejmu, marszałka Senatu, posłów i senatorów koalicji rządzącej, prezesa rządowego centrum legislacji, niektórych sędziów i prokuratorów oraz inne osoby – przekazał. Śledztwo w tej sprawie wszczął prok. Michał Ostrowski.

Długa lista poważnych zarzutów

– Przestępstwa polegającego na tym, że w okresie od 13 grudnia 2023 roku do dnia dzisiejszego w Warszawie oraz innych miejscach Polski osoby te działają w zorganizowanej grupie przestępczej, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, mając na celu zmianę konstytucyjnego ustroju Rzeczpospolitej Polskiej oraz działając w celu osiągnięcia lub zaprzestania działania konstytucyjnego organu RP Trybunału Konstytucyjnego oraz innych organów konstytucyjnych, w tym KRS i SN, podjęły w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą do urzeczywistnienia tych celów przemocą oraz groźbą bezprawną poprzez wyeliminowanie możliwości funkcjonowania TK oraz innych organów konstytucyjnych, w tym KRS i SN w ten sposób, że doprowadziły do podważania statusu ustrojowo-prawnego IKNiSP SN oraz sędziów SN, jak również mocy prawnej orzeczeń wydawanych przez SN, w tym w szczególności IKNiSP SN. Doprowadziły do zaprzestania publikacji przez RCL orzeczeń TK, podważając status legalnie powołanych sędziów TK – mówił Bogdan Święczkowski, dodając jeszcze kolejne zarzuty pod adresem rządzących.

Prezes Trybunału przekonuje, że mowa o przestępstwie zamachu stanu. – To nie jest zamach stanu polegający na wyprowadzeniu wojska na ulice, jest to pełzający, ustrojowy zamach stanu – podkreślił.

Prezes PiS komentuje

Do działań Święczkowskiego odniósł się już Jarosław Kaczyński.

"Z satysfakcją przyjmuję inicjatywę Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i fakt wszczęcia śledztwa przez Zastępcę Prokuratora Generalnego na podstawie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa zamachu stanu. Sam wielokrotnie wskazywałem na art. 127 Kodeksu karnego, bo tak powinno się zakwalifikować bezprawne przejmowanie mediów publicznych, Prokuratury Krajowej, uniemożliwianie funkcjonowania TK i KRS oraz szereg innych, jawnie łamiących prawo i Konstytucję, działań" – napisał prezes PiS w serwisie X.

