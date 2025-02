Tarczyński nie wytrzymał i zaatakował Madonnę. Wulgaryzmy pod adresem piosenkarki

Wszystko zaczęło się od wpisu Madonny na portalu X. Piosenkarka wyraziła swój sprzeciw wobec ostatnich poczynań Donalda Trumpa. "Myślałam, że ten kraj (USA – red.) został zbudowany przez Europejczyków uciekających od życia pod rządami króla, by stworzyć nowy świat, w którym rządzić będą ludzie. Teraz mamy prezydenta, który obecnie sam siebie nazywa naszym królem" – napisała. "Jeśli to jest żart, nie jest mi do śmiechu" – zakończyła.

Jej wpis rozwścieczył Dominika Tarczyńskiego. Europoseł PiS nie gryzł się w język i zamieścił wulgarny wpis, w którym skrytykował piosenkarkę i stwierdził, że nikogo nie obchodzą jej wypowiedz ("We dont give a single f*ck about your lunacy").

Nawiązując do wyników ostatnich wyborów, Tarczyński stwierdził, że "Amerykanie przemówili".



"Idź się pi***ol tak, jak robisz to na scenie dla pieniędzy. Swoją drogą: Jeśli ci się nie podoba, możesz wyjechać do Kanady czy Meksyku" – stwierdził Tarczyński.

Co ciekawe, na jego wpis odpowiedziała Anna Maria Żukowska z Lewicy. "Ty, Dominik, Ty jesteś polskim europosłem czy amerykańskim? Ojczyzny Ci się nie pomyliły?" – pytała. W odpowiedzi europoseł PiS stwierdził, by Żukowska "pozdrowiła Czarzastego".

"Pozdrowię, oczywiście. Zwłaszcza że, ponieważ przebywa w szpitalu, to wszelkie pozdrowienia na pewno przyjmie miło" – odparła.

PiS cieszy się ze zwycięstwa Trumpa. Oklaski w Sejmie

Dominik Tarczyński i Mateusz Morawiecki byli jedynymi polskimi politykami, którzy w styczniu uczestniczyli w ceremonii zaprzysiężenia Donalda Trumpa na prezydenta USA.

W listopadzie po ogłoszeniu wyników amerykańskich wyborów prezydenckich posłowie PiS podczas posiedzenia Sejmu klaskali i skandowali imię i nazwisko Trumpa.

Trump został drugim prezydentem w historii Ameryki sprawującym urząd z przerwami. Pierwszym, pod koniec XIX wieku, był Grover Cleveland. Trump jest także pierwszym prezydentem USA, który został wybrany ponownie po porażce. Republikanie chcą mu umożliwić ubieganie się o trzecią kadencję, dlatego złożyli w Kongresie projekt zmian w amerykańskiej konstytucji.

