Ani Jałta, ani Monachium

Kolejne dogadywanie się mocarstw bez nas to nowa architektura geopolityczna na stałe i wtedy mowa jest o nowej Jałcie. Natomiast Monachium 2.0 odnosi się do przypadku Neville’a Chamberlaina. Polityk ten przywiózł Europie pokój na kartce, który itak jej nie uratował przed wojną. Może dał tylko Zachodowi trochę czasu na przygotowanie się do starcia, podczas kiedy to my wykrwawialiśmy się na frontach. Z tym że to teraz chyba tak nie będzie.