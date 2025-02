Inwazja na Ukrainę. Robert Fico: Rosja miała poważne powody

W Waszyngtonie odbywa się właśnie Conservative Political Action Conference – to konserwatywno-narodowa impreza, na której występują środowiska prawicowe, w tym przedstawiciele administracji Donalda Trumpa.

W trakcie swego niema 15-minutowego wystąpienia premier Słowacji stwierdził, że Rosja miała prawo czuć się zagrożona przez Zachód.

– Nikt nie kwestionuje, że użycie przez Rosję siły militarnej w Ukrainie było naruszeniem prawa międzynarodowego. Jednak Rosja miała poważne powody, aby to zrobić, ponieważ przez długi czas była wprowadzana w błąd co do rozszerzenia NATO – mówił.

Fico: Zełenski potrzebuje tej wojny

Fico stwierdził, że wojnę można było zakończyć już dawno temu, jednak niemal wszystkie państwa UE z wyjątkiem Węgier i Słowacji poparła pomysł, aby za pomocą konfliktu na Ukrainie osłabić politycznie i ekonomicznie Moskwę.

Polityk zaatakował też Wołodymyra Zełenskiego, któremu zarzucił, że "potrzebuje tej wojny", gdyż jej zakończenie oznaczać będzie koniec jego władzy. – Kiedy jest wojna, nie może być demokratycznych wyborów. Kiedy jest wojna, trudno jest zbadać, gdzie poszła ogromna część funduszy przekazanych Ukrainie – przekonywał

Na zakończenie Fico stwierdził, że Europa nie powinna przeszkadzać Donaldowi Trumpowi w próbach zakończenia wojny.

CPAC 2025. Nie zabrakło kontrowersji

Głośnym echem odbiło się piątkowe wystąpienie Steve'a Bannona – byłego doradcy Donalda Trumpa oraz szef jego zwycięskiej kampanii z 2016 roku. W swoim przemówieniu Bannon mówił o konieczności wspierania prezydenta USA.

– Musicie walczyć, walczyć, walczyć! – krzyczał, a następnie wykonał gest przypominający salut rzymski. – Amen. Niech Bóg was błogosławi. Jesteście wspaniali – dodał.

Gest Bannona wywołał olbrzymie kontrowersje w Ameryce. Środowiska lewicowo-liberalne piszą wręcz o faszyzmie i nazizmie.

