Pożegnanie Mariana Turskiego. Obecni m.in. Trzaskowski i prezydent Niemiec

W uroczystościach pogrzebowych, które miały charakter prywatny, uczestniczyli m.in. prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski żegna Turskiego

Podczas ceremonii Trzaskowski mówił, że Turski był "wyjątkowym człowiekiem, świadkiem historii, rzecznikiem porozumienia polsko-żydowskiego" oraz "wybitnym autorytetem". Dodał, że "świat dzisiaj niepewny, a autorytety liche" i że Turski "mówił cicho i powoli, ale każde słowo miało siłę nieprawdopodobną".

Po uroczystościach na cmentarzu w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyło się spotkanie wspomnieniowe. Turski był pomysłodawcą i przewodniczącym Rady Muzeum oraz członkiem wielu organizacji żydowskich i historycznych. Do końca życia pracował jako redaktor "Polityki".

Były więzień niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz i Buchenwald zmarł 18 lutego w wieku 98 lat. O jego śmierci poinformował tygodnik "Polityka".

"Z ogromnym smutkiem żegnamy Mariana Turskiego, wieloletniego redaktora Polityki, naszego skromnego i serdecznego kolegę, a przy tym wyjątkowego strażnika pamięci, wybitnego człowieka, którego głos był słyszalny na całym świecie" – czytamy w komunikacie.

Kim był Marian Turski?

Marian Turski urodził się w 1926 roku jako Mosze Turbowicz w Druskiennikach w rodzinie polskich Żydów. Kiedy wybuchła wojna, wraz z rodziną trafił do łódzkiego getta. Później członkowie jego rodziny zostali wywiezieni do Auschwitz. On sam został deportowany do obozu w 1944 roku. Marian Turski przeżył marsz śmierci do Buchenwaldu, cztery miesiące później kolejny do Theresienstadt.

Po wojnie mieszkał w Warszawie. Działał w młodzieżowej organizacji PPR. Pracował w dziale prasowym PZPR, a od 1958 r. kierował działem historycznym tygodnika "Polityka".

