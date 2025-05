Przeszukanie pokoju Mateckiego. Poseł składa zawiadomienie do prokuratury

Dariusz Matecki przekazał, że złożył powiadomienie do prokuratury na marszałka Sejmu Szymona Hołownię, szefa Straży Marszałkowskiej i prokuratora Dariusza Ślepokurę w sprawie niedopełnienia przez nich obowiązków. Chodzi o przeszukanie w pokoju należącym do posła, do którego doszło kilka dni temu. Jak twierdzi Matecki, z pomieszczenia zabrano tablet z dostępem do chronionej korespondencji związanej z wykonywaniem mandatu posła.

"Nie otrzymałem żadnego protokołu przeszukiwania, konfiskaty rzeczy – na który mógłbym złożyć załażenie. Ewentualne przeszukiwanie odbywało się bez udziału mojego adwokata, bądź osoby, która dążę zaufaniem – jak posłowie PiS, czy Konfederacji (pomimo ich obecności w Sejmie)" – napisał Matecki na swoim koncie na platformie X.

Podczas konferencji prasowej poświęconej tej kwestii Matecki podkreślił, że w sprawie przeszukania jego pokoju funkcjonują trzy kłamstwa: że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, że ma on zaufanie do Straży Marszałkowskiej i że nie doszło do naruszenia stanu rzeczy w jego pokoju poselskim.

– Po moim nagłośnieniu tej sprawy pan Zgorzelski mówi, że nic nie zostało naruszone. Po dwóch dniach od nagłośnienia tego, ABW przywozi do Szczecina moje rzeczy. Nie było ingerencji w rzeczy, a jednocześnie zabrano rzeczy. Nie ma żadnego protokołu z przeszukania – wyjaśnił poseł PiS.

Matecki wychodzi z aresztu

Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia Matecki opuścił areszt. Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak przekazał, że wobec posła zastosowano dozór policyjny, polegający na zakazie kontaktowania się z określonymi osobami.

– Główny cel mojego pobytu tutaj, to był areszt wydobywczy, Żebym powiedział coś złego na Zbigniewa Ziobrę (...). Minister Ziobro to mój polityczny autorytet. Wszystko, co robił, robił dla dobra Polski. Pokonał mafie VAT-owskie, które dziś wracają – powiedział Matecki tuż po wyjściu na wolność.

