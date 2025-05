Awantura w Sejmie. "Doprowadzić Nawrockiego", "Trzaskowski chce sprzedać kamienicę"

W Sejmie podczas porannego bloku głosowań pomiędzy politykami obozu rządzącego a posłami PiS doszło do ostrej awantury na tle kwestii mieszkań. Politycy KO podnosili sprawę kawalerki Karola Nawrockiego, z kolei parlamentarzyści formacji Jarosława Kaczyńskiego powrócili do sprawy afery reprywatyzacyjnej w Warszawie za czasów rządów w stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz. W tym kontekście mówili też o sprawie kamienicy przy Marszałkowskiej 66, gdzie są mieszkania komunalne.

Kaleta: Czyściciele kamienic z podziwem patrzą na Rafała Trzaskowskiego

Poseł Sebastian Kaleta wyraził opinię, że Rafał Trzaskowski jest godnym uczniem Gronkiewicz-Waltz. – Kiedy prowadził jej kampanię czyściciele kamienic, wyrzucali warszawskich lokatorów na bruk, doszło do morderstwa Jolanty Brzeskiej – powiedział były wiceminister sprawiedliwości.

– Co się dzieje dzisiaj? Czyściciele kamienic z podziwem patrzą na Rafała Trzaskowskiego, bo ten ze swoją ekipą wyrzucił 40 rodzin z kamienicy przy Marszałkowskiej 66. Dlaczego? Bo chce sprzedać kamienicę deweloperom. A deweloperzy to przypadkiem sponsorzy PO i kampanii Trzaskowskiego – wstydźcie się – mówił Kaleta w stronę ław zajmowanych przez koalicję i bronił z mównicy Karola Nawrockiego.

Pomaska: Karol Nawrocki zobowiązał się opiekować starszym mężczyzną

Kandydata obozu PiS na prezydenta zaatakowała Agnieszka Pomaska. – Ten Sejm wybrał na funkcję prezesa NIK Karola Nawrockiego – przejęzyczyła się poseł KO, na co prawa strona sali zareagowała śmiechem.

– Macie rację, błąd mój, ale śmiech wasz. Ta izba wybrała na funkcję prezesa IPN Karola Nawrockiego. Dzisiaj dowiadujemy się nowych faktów o prezesie IPN. Ta izba powinna stać na straży tego, że osoby, które powołujemy na najwyższe urzędy w państwie, powinny reprezentować najwyższe wartości moralne – kontynuowała parlamentarzystka.

– Karol Nawrocki poświadczył nieprawdę, zobowiązał się do tego, żeby opiekować się starszym mężczyzną do końca życia, do tego, że będzie robił mu zakupy, że będzie ten człowiek mógł korzystać z jego mieszkania. Dzisiaj dowiadujemy się, że Karol Nawrocki na potrzeby objęcia funkcji prezesa IPN skłamał – powiedziała, nawiązując do publikacji Interii.

– To nasze zobowiązanie, to nasz obowiązek, żeby doprowadzić Karola Nawrockiego przed wysoką izbę, żeby Karol Nawrocki stanął w prawdzie i się wytłumaczył – mówiła dalej polityk KO.

Czytaj też:

Tusk do Kaczyńskiego: O wszystkim wiedziałeś, cała odpowiedzialność spada na ciebie