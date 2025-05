Nawrocki nie stawi się przed komisją. Hołownia nie odpuszcza

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka wezwała na piątek (9 maja) prezesa IPN, kandydata na prezydenta RP Karola Nawrockiego na przesłuchanie w sprawie okoliczności nabycia przez niego drugiego mieszkania w Gdańsku.

Nawrocki nie stawi się przed sejmową komisją. Hołownia nie zamierza odpuścić

Już w czwartek, w rozmowie z Wirtualną Polską, Krzysztof Szczucki, członek komisji z ramienia PiS, przekazał, że, według jego wiedzy, Nawrocki nie stawi się na posiedzeniu. – Uważam, że to bardzo dobra decyzja, jeżeli się nie stawi – stwierdził, dodając, że, w jego ocenie, komisja jest wykorzystywana politycznie przez marszałka Sejmu, kandydata Trzeciej Drogi (Polski 2050 i PSL) na prezydenta Szymona Hołownię. Przewodniczącym komisji jest Paweł Śliz z Polski 2050, partii Hołowni. – Komisja nie ma podstaw prawnych do zajmowania się oświadczeniem majątkowym prezesa IPN. On to oświadczenie przedkłada do Sądu Najwyższego i służby państwowe – CBA, Krajowa Administracja Skarbowa – badają jego oświadczenie, a nie pan przewodniczący Śliz, który nie wiem, czy jest członkiem sztabu Szymona Hołowni, ale jest jednym z jego najbliższych współpracowników – argumentował Szczucki.

Szymon Hołownia opublikował w piątek na platformie X pismo od zastępcy prezesa IPN Karola Polejowskiego do przewodniczącego sejmowej komisji Pawła Śliza, w którym czytamy, że Karol Nawrocki nie pojawi się na posiedzeniu.

"Wezwanie prezesa IPN pana dr. Karola Nawrockiego przed sejmową komisję jest kolejnym etapem wciągania instytucji państwowych w kampanię wyborczą" – czytamy w dokumencie.

"Karol Nawrocki nie odpowie dziś na pytania stawiane przez miliony Polaków. Szkoda. Pójdę więc na wieczorną debatę w TV Republika, by te odpowiedzi padły. Ludzie zasługują na prawdę i precyzję w tak oburzającej sprawie" – napisał na X marszałek Sejmu i kandydat na prezydenta.

