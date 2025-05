"Skąd pochodziły środki na zakup domu?". PiS stawia pytania Hołowni

Podczas konferencji prasowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Łukasiewicz poruszył sprawę domu na Podlasiu, który kupił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Nieruchomość nie pojawia się w oświadczeniu majątkowym polityka.

– Pan Szymon Hołownia, sam do tego się przyznaje, ma w województwie podlaskim piękną ruderę. Rudera, jak sam ją nazywa […] jest to piękny dom położony w województwie podlaskim, w jednym z powiatów województwa podlaskiego i okazuje się, że tej pięknej rudery pan marszałek Szymon Hołownia nie ujawnia w tegorocznym oświadczeniu majątkowym – stwierdził Łukasiewicz. – Też nie ujawnia powierzchni tego pięknego domu, nie ujawnia wartości tego domu. Jak ustaliła Wirtualna Polska dwa lata temu, rzeczoznawca, który współpracował z tym portalem, wycenił tę nieruchomość na 900 tysięcy złotych. Na prawie milion złotych – kontynuował, wzywając marszałka Sejmu do wyjaśnień.

Dom Szymona Hołowni. PiS stawia pytania o finansowanie

– Jak sam pan marszałek mówi, formalnie jest właścicielem tego domu, ale w tym domu na co dzień mieszkają jego rodzice. Jest to piękna posiadłość […] każdemu z was życzę takiej rudery […] na pewno nie ma on wartości 500 tysięcy złotych, jak twierdzi pan marszałek Szymon Hołownia, bo się okazuje, że ten dom według dokumentów ma ponad 100 metrów. […] Stoją jeszcze dwa budynki gospodarcze – mówił dalej polityk PiS.

Zaapelował w związku z tym, aby Szymon Hołownia stawił się dziś przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

– Stąd też nasz apel do pana marszałka Szymona Hołowni, do przewodniczącego Śliza, żeby stawił się pan marszałek dzisiaj na posiedzeniu tej komisji [sprawiedliwości i praw człowieka] i wyjaśnił […] skąd pochodziły środki na zakup tego siedliska z tą 20-letnią ruderą, jak nazywa to pan marszałek Hołownia oraz żeby odpowiedział, dlaczego nie wpisał tego domu do oświadczenia majątkowego – dodał Łukasiewicz.

