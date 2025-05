Miłość wśród szpiegów

Kiedy żona prosi, byś nie narkotyzował gości podczas kolacji, wypadałoby posłuchać. Ale cóż robić, kiedy jest robota do wykonania? George Woodhouse (Michael Fassbender) to wytrawny łowca szpiegów, któremu szef powierzył delikatne zadanie. Jest przeciek z agencji cyberbezpieczeństwa, trzeba dojść do tego, kto zdradził. Stąd zaproszenie dla czworga pracowników wywiadu na kolację. Nakarmieni, podlani winem, no i znarkotyzowani serum prawdy podanym w hinduskim przysmaku, powinni być łatwiejsi do odczytania. Uwaga, jest haczyk: w gronie podejrzanych jest także żona George’a, Kathryn (Cate Blanchett), podobnie jak mąż pracująca w MI6. Jak tę informację przyjął George? Bez mrugnięcia okiem, jest końcu człowiekiem, który zdemaskował kiedyś własnego ojca. Obowiązek ponad wszystko. „Nienawidzę kłamców” – powtarza kilkakrotnie w filmie Michael Fassbender.