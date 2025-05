"Do Rzeczy" nr 21: Ołeksij Arestowycz, były współpracownik prezydenta Ukrainy, w ostrej rozmowie z "Do Rzeczy": Zełenski to dyktator

- W warunkach wojennego zapotrzebowania na silnego lidera Zełenski skupił w swoich rękach niemal nieograniczoną władzę. Wciąż cieszy się sporym poparciem społeczeństwa i lojalnością opozycji, która w odpowiedzi na represje często nadstawia drugi policzek – pisze Maciej Pieczyński w tekście “Hegemonia «sługi narodu»”.

Na łamach „Do Rzeczy" również:



– Sprawa z kawalerką Karola Nawrockiego odpalona została przedwcześnie. Owszem, sztab tego kandydata na prezydenta się pogubił, w sondażach dało się zauważyć wyraźne, choć mniejsze od oczekiwanego tąpnięcie –

ale w końcu zaatakowany się pozbierał. Sprawa się wypaliła, narosły wokół niej niejasności i wątpliwości, jeszcze przed pierwsza turą– stwierdza Rafał A. Ziemkiewicz w artykule “Brudy kampanii”.

– W gmachu głównym krakowskiego Muzeum Narodowego oglądać można aktualnie wystawę o krótkim i jakże egzotycznie brzmiącym dla szarego przechodnia tytule – „Utamaro”. Nawet jeśli słowo to nic nie mówi śpieszącemu w swych sprawach zwykłemu zjadaczowi chleba, to dobrze zrobi on, kierując kroki ku muzealnym salom – wszedłszy na ekspozycję, zatraci się w absolutnym pięknie, które jeszcze przez wiele dni będzie rezonować w jego duszy – pisze Łukasz Czarnecki w tekście “Malarz zielonych domów”.





– W dokumencie sygnowanym przez Donalda Tuska i Emmanuela Macrona znajdziemy wiele sformułowań, które między wierszami wyrażają zamiar zbudowania odrębności europejskiej części NATO. Jest to zgodne z kierunkiem wyznaczonym przez rezolucję Parlamentu Europejskiego, o którą w Polsce niedawno opozycja spierała się z koalicją rządową – zauważa Łukasz Warzecha w artykule “Traktat, który niepokoi”.





– Wybory lokalne nie przekładają się zazwyczaj na zmiany na szczeblu centralnym, często jednak sprawdzają się jako sygnał, w jakim kierunku rozwinie się sytuacja. Dla Reform UK jest to także okazja, by sprawdzić się w rządzeniu i zarazem przetestować ludzi, którzy później mogliby się znaleźć w Izbie Gmin czy może nawet w rządzie – stwierdza Teresa Stylińska w tekście “Reform UK w drodze do władzy”.





W najnowszym numerze również kulisy wyboru papieża Leona XIV.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 19 maja 2025 r.



