Sadurski straszy faszyzmem. "Obrażajcie się, głupcy"

Wojciech Sadurski to jeden z najbardziej oddanych kibiców Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. W przeszłości prawnik zachęcał rząd do "ostrego" rozliczenia swych poprzedników, przestrzegał władzę przed "sztampowo rozumianą praworządnością", konstytucja jest "pułapką na demokratów", a "nieprzekraczanie przepisów konstytucji doprowadzi do tragedii".

Prawnik również teraz, w trakcie prezydenckiego wyścigu, nie ustaje w zagrzewaniu do głosowania na Trzaskowskiego. Zdaniem wykładowcy Uniwersytetu w Sydney, jeżeli kandydat KO przegra to Polsce dosłownie grozi faszyzm.

twitter

"W tej chwili, przed II turą, sytuacja jest zero-jedynkowa. Albo demokrata (ze wszystkimi słabościami, jak to zawsze się dzieje) albo faszysta. Kto nie wie, kogo wybrać, ten jest po prostu głupi. Po prostu. (Obrażajcie się, głupcy, na mnie to nie działa)" – napisał prof. Sadurski w mediach społecznościowych.

Nowa Lewica popiera Trzaskowskiego

W sobotę Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń ogłosili, że Nowa Lewica popiera kandydaturę Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. – Wybór jest oczywisty – przekonywał Robert Biedroń. Formacja ma ponadto wziąć udział w niedzielnym marszu poparcia dla Rafała Trzaskowskiego w Warszawie.

Anna Maria Żukowska z Lewicy stwierdziła, że Nawrocki jest tak naprawdę Konfederatą a nie PiSowcem. – Karol Nawrocki to już nie jest ten prosocjalny PiS, o którym mówiło się w poprzedniej kadencji. To nie jest Andrzej Duda. On podpisał się pod programem Mentzena, to jest konfederata – powiedziała Anna Maria Żukowska. – Idę na ten marsz, bo Karol Nawrocki zagraża moim prawom, prawom mojej córki – podkreśliła.

Przeważa jeden pogląd ws. debaty kandydatów

W piątek doszło do debaty między Karolem Nawrocki a Rafałem Trzaskowskim. Jak wynika z sondażu SW Research dla Onetu, debata może przełożyć się na decyzję części wyborców w drugiej turze.

Badani odpowiedzieli na pytanie: "Czy uzależniasz swój głos w II turze od przebiegu debaty, organizowanej w piątek 23 maja?".

Zdecydowana większość respondentów, bo aż 64,8 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie uzależnia swojego głosu w drugiej turze od przebiegu piątkowej debaty, natomiast 17,4 proc. przyznało, że przebieg dyskusji przełoży się na ich decyzję. Z kolei 17,9 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Czytaj też:

Mentzen odpowiada na falę krytyki. "Nawrocki nie zaprosił na piwo"Czytaj też:

Klienci przerwali piwo Trzaskowskiego z Mentzenem. "Rafał czy dziś jesteś LGBT?"