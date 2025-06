"Uzdrowisko" Terezin

Teraz w ręce czytelników dociera tom kolejny. Tamten pierwszy przedstawiał dzieje getta w Litzmannstadt (Łodzi), obecny opowiada ustami więźniów o getcie w Terezinie, w północnych Czechach, i o transportach stamtąd do obozu Auschwitz-Birkenau. Wyjątkowość projektu polega na tym, że w opowieści tej dziennikarze są w gruncie rzeczy nieobecni. Rekonstrukcję przedstawianych wydarzeń przeprowadzają wyłącznie ich uczestnicy. Do nielicznych Marek Miller i jego współpracownicy zdążyli jeszcze dotrzeć, głównie jednak bazowali na dokumentach, w tym na trzech tysiącach relacji więźniów KL Auschwitz spoczywających w obozowym archiwum. W całości nigdy wcześniej nie zostały przestudiowane. Do tej pory…