Kłótnia posła PiS i dziennikarza Onetu. Poszło o Nawrockiego

26 maja br. na portalu Onet ukazał się w poniedziałek tekst Andrzeja Stankiewicza i Jacka Harłukowicza pt. "Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu". "Karol Nawrocki uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz – tak twierdzą jego ówcześni koledzy z ochrony, z którymi rozmawiał Onet. Ze względu na obawy o własne bezpieczeństwo nasi rozmówcy chcą pozostać anonimowi. Ale biorą odpowiedzialność za swe słowa – deklarują, że są gotowi złożyć zeznania przed sądem" – czytamy w artykule.

Karol Nawrocki zdecydował się pozwać portal internetowy w trybie cywilnym i złożyć prywatny akt oskarżenia w tej sprawie. Jak przekazały służby prasowe Sądu Okręgowego w Warszawie, "27 maja 2025 r. do tutejszego sądu wpłynął pozew z powództwa Karola Nawrockiego przeciwko Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. o ochronę dóbr osobistych". Sprawa została już zarejestrowana, ale nie wyznaczono jeszcze terminu rozprawy. Natomiast prywatnym aktem oskarżenia przeciwko Onetowi zajmie się Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa.

– Dostaliśmy już ten akt oskarżenia, dotyczy on art. 212 kodeksu karnego, natomiast mamy czas do przyszłego tygodnia na złożenie odpowiedzi – powiedział Polskiej Agencji Prasowej Jakub Kudła, szef działu prawnego spółki Ringier Axel Springer Polska, wydawcy portalu.

Schreiber do Stankiewicza: Nie wstyd panu?

Do ostrej wymiany zdań w tej sprawie doszło na antenie Radia Zet między dziennikarzem Onetu Andrzejem Stankiewiczem a posłem PiS Łukaszem Schreiberem. Parlamentarzysta zarzucił prowadzącemu prowadzenie "brudnej kampanii".

– To była paskudna kampania z tymi brudnymi atakami, zwłaszcza pod koniec. Czy nie jest panu wstyd? – zapytał Schreiber. Stankiewicz odpowiedział, że ze wszystkich tekstów, których jest współautorem, pozew otrzymał jedynie za artykuł dotyczący pracy Karola Nawrockiego w sopockim Grand Hotelu.

– Obowiązkiem dziennikarza jest zaprezentowanie kandydata [na prezydenta], o którym nikt nic nie wiedział – zaznaczył prowadzący. – Mam dwa pozwy od Karola Nawrockiego. Z chęcią podzielimy się wiedzą na temat tego, co świadkowie w tej sprawie zeznali – dodał.

Poseł PiS: Rzeczywistość to zweryfikowała. Dziennikarz Onetu ripostuje

Łukasz Schreiber zarzucił również Andrzejowi Stankiewiczowi, że Onet nie prezentował uczciwego stanowiska w czasie kampanii wyborczej. – Onet w tej kampanii prezentował waszego kandydata, o którym nikt nic nie wiedział. O sprawie kawalerki nie wiedzieliście, nie wiedzieliście o ustawkach, nie wiedzieliście o snusach – odpowiedział dziennikarz.

Polityk PiS zarzucił również Stankiewiczowi, że ten napisał: "Prezydencka nominacja dla Karola Nawrockiego to dowód na to, że Kaczyński wcale nie jest wielki strategiem i nie ma przygotowanych sześciu ruchów naprzód". – Rzeczywistość zweryfikowała – skwitował Schreiber. – Jakie było to sześć ruchów, skoro nie znaliście jego przeszłości? Wiedział pan o ustawkach? – odpowiedział Stankiewicz. – Nie, nie wiedziałam – przyznał parlamentarzysta.

Zdaniem Łukasza Schreibera, "Karol Nawrocki był bardzo atakowany w tej najbardziej nierównej w historii kampanii wyborów w Polsce". Jego zdaniem były w nią zaangażowane służby specjalne. Andrzej Stankiewicz odpowiedział, że jeśli były minister ma na to dowody, to powinien złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

