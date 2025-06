"Marionetka aroganckich elit UE". Brytyjski ekspert mocno o Tusku

W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie z wyborów prezydenckich. Sprawozdanie PKW trafi teraz do Sądu Najwyższego, który rozstrzyga o ważności wyboru prezydenta. Decyzję podejmie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (IKNiSP), której status kwestionuje rząd Donalda Tuska, powołując się na orzeczenia europejskich trybunałów.

W tym samym czasie środowisko skupione wokół Romana Giertycha otwarcie twierdzi, że wybory prezydenckie zostały sfałszowane. Również część polityków Koalicji Obywatelskiej domaga się ponownego przeliczenia głosów. Przeciwko takim głosom protestuje opozycja.

Mocny wpis byłego doradcy Thatcher

Michał Moskal z PiS napisał w mediach społecznościowych, że kiedy "elity zaprzeczają rzeczywistości, nie bronią demokracji", tylko "torują drogą dla autokracji". Na jego wpis zareagował Nile Gardiner, były doradca premier Margaret Thatcher i ekspert waszyngtońskiego think tanku Heritage Foundation.

"Nie mam wątpliwości, że moja dawna szefowa, Margaret Thatcher, byłaby przerażona i głęboko zasmucona niebezpiecznymi wydarzeniami w dzisiejszej Polsce, gdzie lewicowe elity kierowane przez Donalda Tuska aktywnie podważają i niszczą ciężko wywalczone przez Polaków wolności" – napisał na platformie X i dodał, że USA powinny potępić "zagrożenie demokracji w sercu Europy".

Później Gardiner zamieścił kolejny wpis, w którym stwierdził, że "premierostwo Donalda Tuska jest tragedią dla Polski".

"Marionetka aroganckich elit UE, które boją się demokracji i suwerenności narodowej" – dodał.

Warto przypomnieć, że to kolejna ostra ocena Donalda Tuska, która pada z ust Gardinera. W lutym ubiegłego roku Brytyjczyk ostro ocenił działania polskiego premiera.

"To, co jest haniebne, panie Tusk, to zamykanie w więzieniach swoich przeciwników politycznych, zamykanie stacji telewizyjnych i płaszczenie się przed swoimi panami w Brukseli, jednocześnie pouczając ludzi o »demokracji« – skomentował.

