O dialogu i integracji

Włoskie MSW uznało, że zagraża bezpieczeństwu narodowemu. W kazaniach wielbił męczeństwo islamskich terrorystów samobójców, a przy okazji bojowców Hamasu. Prosił Allaha, by unicestwił Włochy, Stany Zjednoczone, Francję, Niemcy i Wielką Brytanię za to, że wspierają „nieczystych syjonistów”. Mało tego. Namawiał włoskich muzułmanów, by w proteście nie płacili podatków.