Trudno nie odnieść wrażenia, że nawet ci, którzy dali się nabrać w 2023 roku na różne „trzecie drogi”, co do zasady chcieli żeby państwo rozwijało się „tak jak za PiS, ale bez PiS”. Oczywiście, ze zostali oszukani według wzoru, który mądrzejsi usiłowali im i wcześniej wyjaśnić i oczywiście, że ponoszą odpowiedzialność np. za to, że nie wzięli karty referendalnej (na niemieckiej granicy bylibyśmy w zupełnie innym miejscu), ale jednak ich obecny dysonans poznawczy zaliczyłbym w rozgrywce Ambitni Polacy – Mentalni Zbieracze Szparagów, po stronie aktywów.