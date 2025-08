Wojna światów

Czwarta konferencja z serii „Make Europe Great Again” (MEGA) – zorganizowana w ubiegłym tygodniu w Kiszyniowie pod hasłem „Mołdawia między Wschodem a Zachodem” – prawdopodobnie nie wzbudziłaby zainteresowania międzynarodowych mediów. Bo chociaż Mołdawia po rosyjskiej inwazji na Ukrainę rozpoczęła aktywne starania o integrację z UE, w czerwcu 2022 r. otrzymała status kraju kandydującego, a 4 lipca 2025 r. w Kiszyniowie zorganizowano pierwszy szczyt UE-Mołdawia, to wieści z najbiedniejszego kraju Europy rzadko przebijają się do zachodnich serwisów informacyjnych.

KONSERWATYŚCI NA CELOWNIKU

Tym razem było inaczej. Władze Mołdawii uznały bowiem, że uczestnicy organizowanej przez rumuńską partię AUR międzynarodowej konferencji MEGA – jej wcześniejsze edycje odbyły się w Belgii, Grecji i Rumunii – akurat dla ich kraju stanowią istotne zagrożenie. Na lotnisku tymczasowo zatrzymano m.in. paszport dyplomatyczny czeskiego posła do Parlamentu Europejskiego Ondřeja Dostála, a następnie uznano go za persona non grata i deportowano do Rumunii. „Zawsze kiedyś przychodzi czas na pierwszy raz. Nawet w przypadku deportacji posła do Parlamentu Europejskiego, z kraju kandydującego do UE” – napisał Dostál w mediach społecznościowych. Władze deportowały również rzecznika prawicowej greckiej partii NIKI Dimosa Thanasoulasa oraz wiceszefa komisji spraw zagranicznych flamandzkiego parlamentu i jednocześnie jednego z przywódców drugiej największej partii w Regionie Flamandzkim, eurosceptycznej Vlaams Belang, Filipa Dewintera. Cytowani przez mołdawskie media przedstawiciele tamtejszej służby bezpieczeństwa (SIS) tłumaczyli, że deportowane osoby chciały wziąć udział w wydarzeniu zaplanowanym przez „podejrzanych organizatorów, których finansowanie nie jest przejrzyste i którzy mają powiązania z grupą przestępczą Ilana Șora”. Niektórzy goście mieli również „promować ekstremistyczną agendę”, głosić poglądy „zagrażające mołdawskiej demokracji i integralności terytorialnej” oraz prowadzić „wojnę hybrydową” pod auspicjami Rosji.

Takim podejrzanym o „ekstremizm” osobnikiem wydał się służbom w Kiszyniowie np. znany amerykański konserwatywny aktywista Brian Brown. I trzeba przyznać, że już same nazwy instytucji, którymi kieruje, w świecie ideologii woke mogą brzmieć „wywrotowo”. Brian Brown to bowiem dyrektor Krajowej Organizacji do spraw Małżeństwa oraz Międzynarodowej Organizacji do spraw Rodziny. Trudno go jednocześnie uznać za miłośnika LGBT. Był również głównym mówcą na Światowym Kongresie Rodzin – konserwatywnym wydarzeniu, które odbyło się w Kiszyniowie w 2018 r. I właśnie przez konserwatywne poglądy spędził noc na lotnisku pod okiem strażników, czekając na deportację. W jego sprawie skutecznie interweniowała jednak ambasada USA. – Siedziałem już w samolocie gotowy do startu, gdy zostałem wyprowadzony przez strażników. Powiedziano mi krótko, że władze popełniły błąd i że teraz witają mnie już w Mołdawii – opowiadał „Do Rzeczy” Brian Brown, który na konferencji w Kiszyniowie z iskrą w oku… zachwalał tradycyjną rodzinę i tradycyjne wartości.

Na lotnisku w Kiszyniowie zatrzymani przez mołdawskie służby zostali także były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki oraz znany brytyjski parlamentarzysta, szef Sojuszu Europejskich Konserwatystów i Demokratów, a jednocześnie praprawnuk królowej Wiktorii Ian Liddell-Grainger. – Nie słyszałem jeszcze nigdy o tym, aby kraj kandydujący do Unii Europejskiej wyrzucał członków Parlamentu Europejskiego czy członków parlamentów krajów członkowskich UE, które będą głosowały nad ewentualnym przyjęciem Mołdawii do Unii – powiedział „Do Rzeczy” Ryszard Czarnecki. – Sądzę, że była to nieracjonalna akcja mołdawskich władz, które próbowały uniemożliwić dojście do skutku międzynarodowej konferencji, na którą zaproszeni byli między innymi liderzy mołdawskiej opozycji. Widocznie władze uznały, że skoro mogą bezkarnie zamykać opozycyjne telewizje, to mogą też deportować przedstawicieli władzy ustawodawczej krajów UE czy nawet Amerykanów! A takie zachowanie nie może być akceptowane – dodał były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Władze Mołdawii nie wpuściły także do kraju kilku członków rumuńskiego Sojuszu na rzecz Jedności Rumunów (AUR), którzy do Kiszyniowa próbowali wjechać samochodem. W odpowiedzi lider rumuńskiej partii politycznej AUR, George Simion, zagroził prezydent Mołdawii Mai Sandu, że może wezwać 5 mln obywateli Rumunii, którzy głosowali na niego w ostatnich wyborach prezydenckich, do bojkotu towarów z Mołdawii. Ponadto na konferencji w Kiszyniowie obecni byli wpływowi politycy partii AUR, w tym senator Cristina Dumitrescu, która nie ukrywa, że jest zwolenniczką idei połączenia Mołdawii z Rumunią (za takim rozwiązaniem opowiada się też ponad jedna trzecia Mołdawian).

Za incydenty na lotnisku przeprosił jej uczestników opozycyjny wobec obecnego rządu i prezydent konserwatywny burmistrz Kiszyniowa z proeuropejskiej partii MAN, który otwarcie krytykuje rosyjską agresję na Ukrainę i który z poleceniem deportowania polityków nie miał nic wspólnego. – Cenimy wolność słowa. Niestety, wartości europejskie nie są przestrzegane przez te same osoby, które teoretycznie je promują, ale tylko mówią, że je promują – zauważył Ion Ceban, który niedawno został uznany za „zagrożenie dla bezpieczeństwa” przez „proeuropejskie” władze Rumunii.

Oskarżane przez opozycję o autokratyczne zapędy obecne władze Mołdawii nie wyciągnęły najwyraźniej właściwych wniosków z międzynarodowej medialnej wrzawy. W środę po odprawie na lot powrotny do Warszawy Ryszard Czarnecki został bowiem ponownie zatrzymany na lotnisku w Kiszyniowie. Tym razem przetrzymywano go jednak tylko „czut-czut” (właśnie tego zwrotu miał użyć pracownik służb bezpieczeństwa).

TRUMP KONTRA SOROS

W mołdawskiej edycji MEGA wzięło udział kilkudziesięciu polityków, intelektualistów, aktywistów oraz dziennikarzy z Europy, USA, a nawet z Korei Południowej. Debatowano o różnicach między wizjami świata według Donalda Trumpa oraz świata według George’a Sorosa.

Eksperci próbowali również znaleźć w Kiszyniowie receptę na rozwiązanie wielkiego kryzysu wywołanego nielegalną imigracją i związaną z nim utratą europejskiej tożsamości. – Większość migrantów zgodnie z międzynarodowym prawem nie powinna wcale szukać azylu w Europie. Dlatego musimy zacząć prawdziwie nazywać to, co się dzieje. Imigracja to wielki biznes. Na przewożeniu ludzi z Afryki i Azji do Europy wiele osób i organizacji zarabia obecnie ogromne pieniądze. I dlatego tak trudno przerwać ten proceder – przekonywał hiszpański analityk do spraw międzynarodowych Alvaro Peñas Lopez, który przypomniał, że po ostatnich najazdach muzułmanów w wiekach VII i VIII odbicie własnego kraju z rąk Maurów zajęło Hiszpanom siedem stuleci. – Mam nadzieję, że tym razem Europę z rąk islamistów uda się odbić szybciej – zauważył Lopez.

Komentatorzy zwracali też uwagę na kompletną klęskę polityki integracji. – Gdy podróżuję po Europie, zawsze staram się dostosowywać do lokalnych obyczajów. Tymczasem nielegalni migranci w ogóle nie szanują ani nas samych, ani naszych tradycji, ani naszych praw. To przez nielegalnych imigrantów Szwecja stała się światową stolicą gwałtu. Dlatego musimy postawić im jasną granicę: albo przestrzegacie naszych praw, albo będziecie natychmiast deportowani. Potrzebujemy silnych przywódców i radykalnych rozwiązań, bo to już nie jest zwykły kryzys, ale egzystencjalny kryzys, od którego rozwiązania zależy przyszłość Europy – apelował w Kiszyniowie brytyjski aktywista Jim Ferguson. Założyciel Freedom Train International podkreślił też, że obecnie cała nadzieja leży w takich krajach jak Polska, Rumunia czy Węgry, które stały się ostatnimi „prawdziwymi demokracjami” w Europie po tym, jak Wielka Brytania czy Irlandia poległy na ołtarzu politycznej poprawności.

– Nielegalna migracja nie jest przypadkowa. Nie dajmy się oszukać: większość przybyszy to nie rodziny uciekające przed wojną, ale młodzi, silni mężczyźni przybywający do Europy bez żadnych dokumentów. Taka migracja została celowo zaplanowana, bo to potężne narzędzie do zniszczenia od środka suwerennych narodów Europy. Musimy więc mieć odwagę walczyć o swoje prawa, niezależnie od tego, jakimi epitetami ktoś nas potem określi. Nielegalną migrację należy natychmiast zatrzymać, a następnie zająć się tymi, którzy nielegalnie znaleźli się już w granicach naszych państw – zaznaczył Ferguson. – Europa nie będzie silna, jeśli zapomni o swojej tożsamości. Imigracja to nie tylko kwestia polityczna, lecz także psychologiczna. Musimy więc poważnie traktować obawy mieszkańców naszych krajów. Nadszedł więc czas decyzji, czyje potrzeby są dla nas ważniejsze: naszych własnych obywateli czy nielegalnych migrantów – przekonywała w Kiszynowie Jana Zibulski, niemiecka psycholożka, która doświadczenie zdobywała m.in. pracując w ośrodku dla migrantów, a która obecnie doradza niemieckiej AfD.

– Najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo, dopiero potem powinniśmy zajmować się ochroną innych – podkreślał Tomasz Pysiak z Instytutu Myśli Schumana. – W Europie Wschodniej mamy jeszcze nadzieję na rozwiązanie problemu nielegalnej migracji, która jest wykorzystywana jako broń przez progresistów marzących o stworzenia europejskiego superpaństwa, nielegalni migranci niszczą bowiem europejską tożsamość – zauważył Pysiak, krytykując lewicowych ideologów wmawiających ludziom, że należy przyjmować wszystkich nielegalnych imigrantów. Johan Deckmyn z belgijskiej partii Vlaams Belang podkreślał zaś, że w Europie Zachodniej nadzieja na rozwiązanie tego kryzysu jest mniejsza. – Lewicowe partie widzą bowiem w nielegalnych migrantach swych zwolenników w kolejnych wyborach – stwierdził Deckmyn.

CZERWONY ZIELONY ŁAD

Eksperci w Kiszyniowie ostrzegali również przed skutkami Zielonego Ładu. – Dla mieszkańców Mołdawii Zielony Ład nie jest niczym nowym. Bardzo podobne pomysły mieli bowiem również Sowieci z gospodarką centralnie planowaną. Różnica polega na używanych sloganach i na tym, że tym razem nowy ład nie jest już czerwony, lecz zielony. Marksistowska logika tych działań pozostaje jednak taka sama. Zamiast obiecanej świetlanej przyszłości zielonej Europy widzimy Europę rzuconą na kolana – zauważył mołdawski dziennikarz i historyk Ion Mischevca. – Zielony Ład to próba samobójcza europejskiej gospodarki, europejskiego rolnictwa i samych Europejczyków. Czas sprawić, aby Europa stała się ponownie konkurencyjna, ponownie wolna i ponownie wielka – przekonywał Mischevca, apelując, aby nie dawać się nabierać lewicowym unijnym politykom, którzy chcą stworzyć nową wersją homo sovieticus.

– Unia Europejska jest, niestety, na drodze do katastrofy. Problemy wynikające z zielonego szaleństwa, kataklizmu imigracyjnego czy rozdętej unijnej biurokracji łączą przedstawicieli partii prawicowych w Parlamencie Europejskim, od umiarkowanych eurorealistów z EKR poprzez eurosceptykow – przedstawicieli Patriotów dla Europy – po najbardziej radykalnych, antyunijnych suwerenistów z niemieckiej AfD oraz z polskiej Nowej Nadziei czyli Konfederacji. Staramy się w tych sprawach mówić jednym głosem – powiedział „Do Rzeczy” Ryszard Czarnecki, dodając, że Polska – zwłaszcza po wygranej prawicy w wyborach prezydenckich – inspiruje konserwatystów z różnych krajów Europy.

Paneliści w Kiszyniowie przypominali również, że chrześcijaństwo nie jest wrogiem Europy, i apelowali, aby nie dawać się dłużej uciszać przez sekularystów, dążących do niszczenia tradycyjnych europejskich wartości. Zwracali też uwagę na upadek europejskich demokracji. – Demokracja na świecie nie tyle jest w odwrocie, ile jest jawnie atakowana. Atakowana przez tyranów, którzy niczym Władimir Putin próbują używać demokracji jako zasłony dymnej dla swych działań. Nawet w Chinach istnieją takie rejony, gdzie przeprowadzane są tzw. eksperymenty demokratyczne – stwierdził w Kiszyniowie pisarz i publicysta „Do Rzeczy” Piotr Gociek, zwracając uwagę na problemy, które zachodnie demokracje mają m.in. z wielkimi międzynarodowymi korporacjami, z mediami społecznościowymi, a także ze zatomizowanymi społeczeństwami i rodzinami, które są łatwe do zmanipulowania. Gociek przywołał także zagrożenia płynące ze zmian kulturowych i kultu samorealizacji, który pozwala jednostkom na zmianę wszystkiego: od narodowości poprzez rodzinę aż do płci. – Skrajny indywidualizm prowadzi do porzucenia idei dobra wspólnego, a bez potrzeby wspólnego dobra nie ma potrzeby demokracji – ostrzegał publicysta.

UNIA UPOKORZONA

Kolejna konferencja z serii Make Europe Great Again odbędzie się od 5 do 7 sierpnia w Warszawie. Tymczasem nie są już planowane kolejne rundy negocjacji między USA a EU. Waszyngton i Bruksela ogłosiły w ubiegłym tygodniu zawarcie nowej umowy handlowej. W ramach porozumienia między dwoma największymi partnerami gospodarczymi na świecie ustalono 15-procentowe cło na unijne towary eksportowane do USA. UE zobowiązała się do zakupów amerykańskiego sprzętu wojskowego o wartości setek miliardów dolarów oraz do zakupu energii o wartości 750 mld dol. Unia ma także zainwestować w USA 600 mld dol. Jednocześnie nie zmieniono wprowadzonych przez Trumpa stawek celnych na stal i aluminium – w tych przypadkach unijne surowce eksportowane do USA pozostaną objęte stawką celną w wysokości aż 50 proc. UE otworzy także rynek na niektóre amerykańskie produkty z zerowymi taryfami.

Mimo to szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen chwaliła wynegocjowane warunki i przekonywała, że porozumienie przyniesie stabilność i przejrzystość przedsiębiorcom z USA i z UE, którzy odpowiadają łącznie za niemal jedną trzecią światowego handlu, niemal 44 proc. globalnego PKB i którzy stanowią łącznie rynek liczący aż 800 mln ludzi. – To było najlepsze, co mogliśmy osiągnąć – podkreśliła szefowa KE.

Ekonomiści na unijno-amerykańskim porozumieniu nie pozostawili jednak suchej nitki. „Dla mnie to klęska UE, ale rynki pewnie się ucieszą” – napisał na X główny analityk Xelion Piotr Kuczyński. „To takie upokarzające dla Unii Europejskiej. Bolesne jest obserwowanie, jak UE zdegradowała się w globalnej hierarchii, zgadzając się jednocześnie na podważanie globalnych zasad handlowych, które sama promowała” – stwierdził na X ekonomista Marcin Piątkowski.

Wprawdzie Trump groził nawet stawką wynoszącą 30 proc., a nawet 50 proc., ale wynegocjowane 15 proc. nie zmienia tego, że UE zgodziła się podpisać porozumienie na amerykańskich warunkach. Krytykowana jako „szaleńcza” strategia Donalda Trumpa coraz częściej okazuje się skuteczna (USA zawarły już podobne umowy z Japonią oraz Wietnamem). Na asymetryczne porozumienie UE-USA zareagowali również inwestorzy. Euro i złoty istotnie osłabiły się wobec amerykańskiego dolara.

Krytycznie warunki porozumienia oceniają także politycy. – Von der Leyen publicznie zapowiadała, że cła wyniosą 0 proc., tymczasem jest 15 proc., a na stal i aluminium 50 proc. – zauważył Ryszard Czarnecki. – Tym politykom i komentatorom, którzy mówią, że Trump uderzył w gospodarkę europejską, w tym polską, przypominam z kolei, że owa gospodarka europejska dusi się w gorsecie bezsensownych regulacji narzucanych przez Brukselę. To Komisja Europejska sprawia, że Europa staje się coraz mniej konkurencyjna. Ursula von der Leyen o tym nie mówi, ale Europa jest na równi pochyłej. Przegrywa rywalizację ekonomiczną z innymi kontynentami. Właśnie dlatego mówimy jednym głosem, aby sprawić, że UE znów stanie się bardziej konkurencyjna i bezpieczna – konkludował były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.