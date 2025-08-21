"Pan płaci, pani płaci, my płacimy"

SIŁĄ RZECZY II Choć polskie kopalnie toną w długach, to polscy górnicy – Panowie Górnicy – mają się więcej niż dobrze, wręcz znakomicie, bo kto im zabroni tak się mieć?
A zresztą niechby no tylko ktoś spróbował im zabronić, to jeszcze tego samego dnia, a najdalej nazajutrz nie opędziłby się od tłumu Panów Górników palących mu przed jego biurem albo i przed domem stosy opon i innego paskudztwa. I skandujących, co tam im ślina na język przyniesie, a zwykle nie są to miłe wyrazy.
Źródło: DoRzeczy.pl