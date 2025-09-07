Młodzi wykształceni obnażają Nawrockiego i Kaczyńskiego

Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków II Kochani, prezydent tego kraju (prawie napisaliśmy „nasz prezydent” xDDD) znów nie przepuścił okazji do wykazania się toksyczną męskością
Podczas spotkania z młodzieżą ze szkoły średniej pochwalił się, że on kebaba to je tylko z ostrym. Rozumiecie? Wziął i się popisuje przed dziećmi tak naprawdę, przed młodzieżą, która dopiero teraz uczy się prawidłowych postaw moralnych, wzorców i tego, co jest słuszne. Młodzieżą, która jest bardzo wrażliwa na formy dyskryminacji czy wystawiania na pośmiewisko. A tu przyjeżdża do niej do szkoły prezydent, który się chwali, że do kebsa tylko ostry sos.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
