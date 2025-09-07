Groźne uroki dziennikarstwa

Od tej pory nic nie mogło się w kraju wydarzyć bez zgody Marszałka. Zachowano podstawowe instytucje demokratyczne, legalnie wychodziła prasa opozycyjna, działał (lub przynajmniej usiłował działać) Sejm, ale coraz większą rolę odgrywało wojsko wierne Piłsudskiemu.

Oficerowie czasami używali brutalnych metod wobec przeciwników politycznych, czego efektem był napad i skatowanie endeckiego posła Jerzego Zdziechowskiego w jego własnym mieszkaniu. Trzykrotnie pobity został znany publicysta endecki Adolf Nowaczyński (na skutek ostatniego napadu stracił oko), a inną ofiarą piłsudczyków był Tadeusz Dołęga-Mostowicz.