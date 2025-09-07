"Mój synek drży, chce uciekać z Polski". Wysocka-Schnepf pozwie Stanowskiego

"Długo znosiłam łgarstwa i nagonkę na moją rodzinę. Szkoda czasu na hejterów i pozwy. Ale piętnowanie 14-latka??! Podłe. Mało wam dzieci zaszczutych wskutek polowania na ich rodziców? Spotykamy się w sądzie. Na początek Stanowski i Mazurek. I nie tylko oni" – napisała dziennikarka w mediach społecznościowych.

twitter

"My, dorośli uodporniliśmy się na ataki. Ale cierpię, gdy mój synek drży, chce uciekać z Polski, boi się tu żyć. Patostreamerzy muszą za to przeprosić. I zapłacić. Niech zaboli. Choć strat moralnych to nie wyrówna. Ale może coś zrozumieją?" – dodała w kolejnym wpisie.

Na jej słowa zareagował już sam Stanowski. Założyciel Kanału Zero zamieścił kpiący wpis, w którym spytał, czy Wysockiej-Schnepf chodzi o... sąd polowy.

twitter

Początek konfliktu z dziennikarką TVP

Spór między dziennikarzem a pracownicą TVP trwa już od dawna i sięga 12 maja, gdy to odbyła się debata prezydencka w TVP, współprowadzona przez Polsat i TVN. Krzysztof Stanowski, w swojej pierwszej wypowiedzi, nawiązał do tego, że, mimo zdecydowanego sprzeciwu 8 z 11 sztabów, debatę współprowadziła Dorota Wysocka-Schnepf.

– Bardzo się cieszę, że wreszcie jestem w tej świątyni propagandy i bardzo się cieszę, że widzę przed sobą arcykapłankę propagandy. Wprawdzie sądziłem, że się pani spali ze wstydu po tym, jak większość komitetów wyborczych tutaj zaprotestowała przeciwko pani obecności podczas debaty, ale widocznie liczyłem na zbyt wiele i niektóre osoby się ze wstydu nie palą – powiedział szef Kanału Zero.

– Podobno w tym pisowskim ośmioleciu to pan Stanowski miał program w TVP Kurskiego i to może by wyjaśniało tę obsesję, którą realizuje – odpowiedziała pod koniec debaty dziennikarka TVP. Już po programie Krzysztof Stanowski pojawił się w studiu Kanału Zero i odniósł się do tych informacji. – To prawda, miałem program, mogę już to chyba powiedzieć, bo minęło sporo czasu. Program produkowałem samemu, zapraszałem gości, wysyłałem sygnał moim sprzętem, nagrywałem moimi kamerami. A brałem za to chyba 4 tys. zł za odcinek przez pierwsze 3-4 lata. W ostatnim półroczu była podwyżka do 6 tys. — dodał.

Czytaj też:

Stanowski nie wytrzymał po komentarzu znanego dziennikarza. "Niedojda"Czytaj też:

Twórca kanału Zero potwierdza doniesienia. "Będę informował"