TVP miało dać sztabom odpowiedź. Stanowski: Oczywiście było to kłamstwo

Przed zaplanowaną na 12 maja debatą kandydatów na prezydenta organizowaną przez TVP, TVN i Polsat, pojawiła się poważna kontrowersja w zakresie wyboru prowadzącej. Otóż większość sztabów wyborczych wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec tego, by debatę współprowadziła Dorota Wysocka-Schnepf.

Próbę dyskusji reprezentantów sztabów wyborczych z przedstawicielami TVP Stanowski nagrał swoim telefonem komórkowym. Rozmowa zakończyła się po tym, jak sztaby dostały obietnicę, że TVP pochyli się nad ich skargą i prześle informację z ostateczną decyzją. Stanowski poinformował jednak, że słowa nie dotrzymano.

"29 kwietnia przedstawiciele TVP poinformowali sztaby wyborcze kandydatów na prezydenta, że do 30.04 do godziny 12:00 wyślą informację w sprawie zgłoszonego protestu (8 komitetów na 11 obecnych), w związku z debatą. Oczywiście było to kłamstwo, jest 7 maja i żadnego maila nie ma" – czytamy na jego profilu na X.

"Pani Dorota poprowadzi debatę. Z Wami czy bez Was"

Komentujący twitt Stanowskiego nie mają większych wątpliwości, co do dalszego rozwoju sytuacji. "Grają na przeczekanie. Pani Dorota poprowadzi debatę. Z Wami czy bez Was. Tak to niestety wygląda" – skomentował jeden z użytkowników serwisu.

"To akurat mnie cieszy. Im większa awantura tam będzie, im bardziej kompromitująco zachowa się prowadząca, tym lepiej. Trochę tylko Polski szkoda, ale w sumie.".. – odpowiedział szef Kanału Zero.

Stanowski: Pani Schnepf jest twarzą propagandy

Przypomnijmy, że Dorota Wysocka-Schnepf to jedna głównych twarzy Telewizji Polskiej po tym, jak TVP przejęła Koalicja Obywatelska. Dziennikarka jest powszechnie krytykowana za skrajną stronniczość i nieprofesjonalizm.

Stanowski poświęcił temu tematowi jedno ze swoich nagrań na Kanale Zero. Przypomniał w nim kilka nieprzystających dziennikarce zachowań z poprzednich debat politycznych, np. próbę zagłuszenia jednego z uczestników alarmem z telefonu komórkowego.

