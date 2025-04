Wielka kłótnia ws. Wysockiej-Schnepf. Stanowski wszystko nagrał telefonem

Przed zaplanowaną debatą prezydencką organizowaną przez TVP, TVN i Polsat, wybuchła spora kontrowersja dotycząca wyboru prowadzącej. Większość sztabów wyborczych wyraziła sprzeciw wobec obecności Doroty Wysockiej-Schnepf jako jednej z prowadzących debatę. Wysocka-Schnepf to bowiem jedna głównych twarzy Telewizji Polskiej po tym, jak TVP przejęła Koalicja Obywatelska. Dziennikarka jest powszechnie krytykowana za skrajną stronniczość i nieprofesjonalizm.

Krzysztof Stanowski, kandydat na prezydenta i założyciel Kanału Zero, opublikował we wtorek na platformie X zdjęcie dokumentu przedstawiającego zasady nadchodzącej debaty. Ponadto dziennikarz zamieścił około 20-minutowe nagranie burzliwej dyskusji przedstawicieli sztabów kandydatów z władzami TVP. Dyskusja dotyczyła właśnie udziału Wysockiej-Schnepf w roli prowadzącej.

– Pani Schnepf jest twarzą propagandy i wyznaczanie jej jest niekorzystne także dla samej telewizji. Jest to ośmieszające całą debatę, bo potem wszystko, co na tej debacie padnie, będzie podważane przez to, że akurat ta pani tę debatę prowadziła – mówił Stanowski.

– Naprawdę chyba da się znaleźć jedną osobę, która nie wzbudza aż takich kontrowersji, skoro jak sami mówicie, macie no niesamowicie dużo dziennikarzy obiektywnych. Ta osoba będzie wzbudzała kontrowersję, skoro już na tym etapie są kontrowersje, to później, jak to wszystko się wyjdzie poza tą salę, będzie tylko narastało i niepotrzebne emocje z tego będą wynikały. Znaczy w sumie dla mnie dobrze, bo te emocje to jest coś, co lubię, ale szczerze mówiąc, jest to ośmieszanie tej debaty – kontynuował dziennikarz.

Podczas głosowania przedstawiciele ośmiu sztabów zagłosowało przeciwko prowadzeniu debaty przez Wysocką-Schnepf i nikt nie zagłosował za nią.

Nawrocki weźmie udział w debacie

Sztab Karola Nawrockiego zdecydowanie sprzeciwił się obecności dziennikarki, argumentując, że jej udział może wpłynąć na obiektywizm debaty. Rzecznik Nowej Lewicy, Łukasz Michnik, potwierdził, że TVP nie przedstawiła żadnych alternatyw. Wicerzecznik PiS, Mateusz Kurzejewski, określił Wysocką-Schnepf jako "największą propagandzistkę".

Mimo kontrowersji, Karol Nawrocki zadeklarował chęć udziału w debacie, nawet jeśli Wysocka-Schnepf pozostanie w roli prowadzącej. Decyzja TVP w tej sprawie ma zapaść wkrótce. Debata odbędzie się 12 maja o godz. 20 w Studiu TVP przy ul. Woronicza 17 i potrwa około 150 minut.

Debaty prezydencki. Za nami już cztery starcia

Do pierwszej tury wyborów prezydenckich pozostał niecały miesiąc. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualną drugą turę zaplanowano na 1 czerwca.

Za nami są już cztery debaty organizowane przez największe telewizje. Pierwsza została organizowana przez TV Republika, wPolsce24 i TV Trwam na rynku w Końskich. Druga odbyła się tego samego dnia, tuż po pierwszej, w hali sportowej w Końskich i rzekomo miała być organizowana przez sztab kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Dyskusję prowadzili dziennikarze TVP, TVN i Polsatu. Kwestia finansowania oraz organizacji tego wydarzenia do dzisiaj budzi kontrowersje.

Trzecia debata odbyła się w studiu Telewizji Republika. Ostatnią zorganizowała redakcja "Super Expressu". Przed pierwszą turą wyborów prezydenckich TV Republika chce zorganizować jeszcze jedną debatę – najprawdopodobniej 9 maja.

