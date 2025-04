"Rozpędziłeś się", "podstawka pod mikrofon". Kłótnia dziennikarzy o TVP

Na niecały tydzień przed głosowaniem trzy telewizje – TVP, Polsat i TVN – planują zorganizować wspólną debatę, na którą zaproszeni zostaną wszyscy kandydaci na prezydenta. Wydarzenie ma się odbyć 12 maja o godz. 20:00. Debatę mieli poprowadzić Radomir Wit z TVN24, Piotr Witwicki z Polsat News oraz Dorota Wysocka-Schnepf z TVP. Jeden z kandydatów startujących w wyborach Krzysztof Stanowski przekazał, że większość sztabów wyborczych protestuje przeciwko obecności tej ostatniej dziennikarki.

"Na 10 albo 11 obecnych na miejscu sztabów, 8 zagłosowało za zmianą pani Schnepf na kogoś innego. 20 minut kłótni" – poinformował założyciel Kanału Zero. Stanowski przekazał, że decyzja TVP w tej sprawie zapadnie w środę.

Dyskusja o wymianie prowadzącej

"Niech sobie komitety wybierają kandydatów, a nie prowadzących debaty. Już naprawdę dosyć tego" – oburzył się na portalu X Kamil Dziubka z Onetu. "Jakieś boskie namaszczenie mają władze TVP? Za komitetami stoją miliony Polaków, którzy podpisali się na listach. Władze TVP usługowa rolę wobec nich powinny pełnić" – odparł Jacek Prusinowski z Radia Plus i "Super Expressu", który prowadził poniedziałkową debatę kandydatów, organizowaną przez "SE".

Dziubka mocno się oburzył. "Widzę, że spodobała Ci się rola podstawki pod mikrofon. Ok. Twój wybór" – zaatakował Prusinowskiego. "Rozpędziłeś się za bardzo Kamil, ale ok. Twój wybór. A w roli sumienia polskiego dziennikarstwa wyglądasz zabawnie. Miłego dnia" – odpowiedział pracownikowi Onetu dziennikarz Radia Plus.

Wysocka-Schnepf to jedna głównych twarzy Telewizji Polskiej po tym, jak TVP przejęła Koalicja Obywatelska. Dziennikarka jest powszechnie krytykowana za skrajną stronniczość i nieprofesjonalizm.

