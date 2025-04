"Mówił, że mu się nie podoba". Wiadomo, dlaczego Maciak opuścił studio

Nie milkną echa poniedziałkowej debaty kandydatów na prezydenta, którą zorganizował "Super Express". Odbyła się ona w formule innej niż zazwyczaj – to nie prowadzący zadawali pytania, ale kandydaci sobie nawzajem. Udział w dyskusji wzięli wszyscy kandydaci zarejestrowanie przez PKW: Artur Bartoszewicz, Grzegorz Braun, Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Karol Nawrocki, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Marek Woch, Rafał Trzaskowski oraz Adrian Zandberg.

Jak podaje "SE", debatę oglądało ponad 6 mln widzów: ponad milion na kanale YouTube "Super Expressu", półtora miliona w Kanale Zero, setki tysięcy na innych kanałach, a do tego, według nieoficjalnych danych, ponad 3 mln w TVN24, Telewizji Republika, TVP INFO i w Polsat News.

Maciak narzekał na debatę

Wielkie kontrowersje wywołał Maciej Maciak. Na pytanie Marka Jakubiaka o to, czy podziwia Władimira Putina odparł, że tak. – Tak, tak. Każdy z nas tutaj w Polsce nie dałby rady wytrzymać takiej presji. To świadczy o tym, że jest bardzo dobrym politykiem – oświadczył.

Kandydat ten pewnym momencie opuścił debatę. Jak do tego doszło? – Historia z panem Maciakiem była wyjątkowa. Po serii pytań do niego zdecydował się wyjść ze studia. Za kulisami mówił, że nie podoba mu się ta formuła, mimo że wszystkie sztaby były o niej z dużym wyprzedzeniem poinformowane i na nią przystały. Opuścił budynek by zapalić papierosa, ale wrócił i wziął udział w drugiej rundzie – opowiada portalowi Wirtualne Media Michał Pietrzykowski, head of YouTube Grupy ZPR Media.

Sondaż po debacie "Super Expressu". Polacy wskazali zwycięzcę

Instytut Badań Pollster sprawdził na zlecenie "SE", kto jest jej zwycięzcą. Najlepiej zaprezentował się Trzaskowski (31 proc. głosów). Na drugim miejscu ankietowani wskazali Nawrockiego (27 proc.). Podium zamyka Mentzen (12 proc.).

Na dalszych pozycjach uplasowali się: Biejat (7 proc.), Zandberg (6 proc.), Hołownia (5 proc.), Stanowski (4 proc.), Braun (4 proc.) Senyszyn (2 proc.), Jakubiak (1 proc.), Bartoszewicz (1 proc.).

Żaden z ankietowanych nie wskazał na Maciaka (0 proc.) i Wocha (0 proc.).

Pollster sprawdził również, jak widzom podobała się nowa formuła debaty. Wzajemne zadawanie pytań przez kandydatów na prezydenta przypadło do gustu 86 proc. respondentów.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 28-29 kwietnia na próbie 1007 dorosłych Polaków.

