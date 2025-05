Debata sztabów. Polsat podał wyniki oglądalności

W poniedziałek w Polsat News odbyła się debata przedstawicieli sztabów wyborczych niemal wszystkich kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta. Zaproszenia nie otrzymał jedynie komitet Macieja Maciaka. Pozostali kandydaci byli reprezentowani przez członków swojego sztabu. W debacie były zarówno pytania od prowadzącego Piotra Witwickiego, jak i seria pytań wzajemnych.

Polsat News poinformował we wtorek, że debatę oglądało średnio ponad pół miliona widzów i 850 tys. osób śledziło debatę sztabów przez co najmniej 15 minut. Były to najchętniej oglądane programy tego dnia w obu ramówkach kanałów. Transmisja debaty osiągnęła 530 tys. wyświetleń w Interii oraz 247 tys. wyświetleń na YouTube Polsat News.

Uczestnicy starcia sztabów

Sztaby poszczególnych kandydatów na prezydenta były reprezentowane przez następujące osoby:

Tobiasz Bocheński (sztab Karola Nawrockiego), Monika Rosa (sztab Rafała Trzaskowskiego),Przemysław Wipler (sztab Sławomira Mentzena), Paweł Śliz (sztab Szymona Hołowni), Anna Górska (sztab Magdaleny Biejat), Marcin Bartoszewicz (sztab Artura Bartoszewicza), Paweł Frankiewicz (sztab Marka Wocha), Piotr Bakun (sztab Joanny Senyszyn), Marcelina Zawisza (sztab Adriana Zandberga), Wojciech Hadaj (sztab Krzysztofa Stanowskiego), Marta Czech (sztab Grzegorza Brauna), Jarosław Sachajko (sztab Marka Jakubiaka).

Witwicki: Polacy oczekują rzetelnej debaty

Wyniki oglądalności skomentował Piotr Witwicki, który jest Dyrektorem Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat i redaktorem naczelny Interii.

– Świetny wynik oglądalności pokazuje, że Polacy oczekują rzetelnej i dynamicznej debaty o sprawach najważniejszych dla kraju. Cieszy nas, że Polsat News i Polsat News Polityka są naturalnym miejscem do prowadzenia takiej rozmowy – otwartej, merytorycznej i angażującej.

Czytaj też:

Cięta riposta Bocheńskiego na debacie. "Pani posiada cztery mieszkania"Czytaj też:

Debata sztabów. "Ciągłe przedstawianie wojny na Ukrainie jako naszej wojny, jest niebezpieczne"